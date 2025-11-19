International Breaking news

Alertă maximă în Polonia. Avioane și sisteme radar activate după lovituri în vestul Ucrainei

Comentează știrea
Alertă maximă în Polonia. Avioane și sisteme radar activate după lovituri în vestul UcraineiAvioane Polonia / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Forțele aeriene poloneze și aliate au fost mobilizate în zorii unei zile de miercuri, ca răspuns preventiv, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea graniței poloneze, a informat comandamentul operațional al Poloniei, potrivit Reuters.

Această măsură vine în contextul unei creșteri a tensiunilor regionale și urmărește asigurarea securității spațiului aerian al Poloniei.

Măsuri de securitate mobilizate în Polonia

Conform declarațiilor comandamentului operațional, au fost ridicate în aer „perechi de avioane de luptă cu reacție rapidă” și un aparat de avertizare timpurie.

Totodată, „sisteme terestre de apărare antiaeriană și de supraveghere radar au fost aduse la cel mai înalt grad de pregătire”.

Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche

Comandamentul operațional a afirmat că operațiunea are un caracter preventiv:

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire.”

Contextul atacurilor rusești

Loviturile rusești vizează regiuni din vestul Ucrainei, apropiate de granița cu Polonia, potrivit mai multor surse.

La ora 03:40 GMT, aproape întreg teritoriul Ucrainei a intrat sub alertă de raid aerian, după avertizările forțelor aeriene ucrainene cu privire la atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia.

Avioane Polonia

Avioane Polonia / sursa foto: captură video

Conform celui mai recent raport al Comandamentului polonez, operațiunea aeriană a fost încheiată la scurt timp după ora 05:00 GMT, odată cu încetarea loviturilor rusești.

Motivația și scopul intervenției

Autoritățile poloneze au descris intervenția drept „preventivă” și „menită să asigure spațiul aerian” în zonele apropiate de teritoriul ucrainean aflat sub amenințare.

Comandamentul operațional al Armatei Poloneze a transmis că forțele și mijloacele mobilizate rămân într-o stare de pregătire completă, gata să răspundă rapid la eventuale amenințări.

Reacția regională și implicațiile NATO

Mobilizarea avioanelor poloneze și aliate reflectă îngrijorări mai ample în cadrul NATO privind escaladarea activității militare ruse la granițele estice ale Alianței.

Într-un context similar, NATO a desfășurat anterior „Operation Eastern Sentry”, o misiune menită să consolideze capacitatea de apărare aeriană pe flancul estic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:03 - Cea mai simplă rețetă de cozonac de post. Sucul de portocale, ingredientul cheie
08:55 - Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Pr...
08:46 - RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
08:40 - Președinta Mexicului respinge intervenția militară a SUA împotriva cartelurilor de droguri
08:31 - Când te poți debranșa de la Termoenergetica. Cât costă și actele necesare
08:25 - Beatrice a fost regina Ungariei de două ori, cu doi soți diferiți. Unul din ei era fiul lui Iancu de Hunedoara

HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale