Alertă maximă în Polonia. Avioane și sisteme radar activate după lovituri în vestul Ucrainei

Forțele aeriene poloneze și aliate au fost mobilizate în zorii unei zile de miercuri, ca răspuns preventiv, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea graniței poloneze, a informat comandamentul operațional al Poloniei, potrivit Reuters.

Această măsură vine în contextul unei creșteri a tensiunilor regionale și urmărește asigurarea securității spațiului aerian al Poloniei.

Conform declarațiilor comandamentului operațional, au fost ridicate în aer „perechi de avioane de luptă cu reacție rapidă” și un aparat de avertizare timpurie.

Totodată, „sisteme terestre de apărare antiaeriană și de supraveghere radar au fost aduse la cel mai înalt grad de pregătire”.

Comandamentul operațional a afirmat că operațiunea are un caracter preventiv:

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire.”

Loviturile rusești vizează regiuni din vestul Ucrainei, apropiate de granița cu Polonia, potrivit mai multor surse.

La ora 03:40 GMT, aproape întreg teritoriul Ucrainei a intrat sub alertă de raid aerian, după avertizările forțelor aeriene ucrainene cu privire la atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia.

Conform celui mai recent raport al Comandamentului polonez, operațiunea aeriană a fost încheiată la scurt timp după ora 05:00 GMT, odată cu încetarea loviturilor rusești.

Autoritățile poloneze au descris intervenția drept „preventivă” și „menită să asigure spațiul aerian” în zonele apropiate de teritoriul ucrainean aflat sub amenințare.

Comandamentul operațional al Armatei Poloneze a transmis că forțele și mijloacele mobilizate rămân într-o stare de pregătire completă, gata să răspundă rapid la eventuale amenințări.

Mobilizarea avioanelor poloneze și aliate reflectă îngrijorări mai ample în cadrul NATO privind escaladarea activității militare ruse la granițele estice ale Alianței.

Într-un context similar, NATO a desfășurat anterior „Operation Eastern Sentry”, o misiune menită să consolideze capacitatea de apărare aeriană pe flancul estic.