International

Airbus reia zborurile cu avioanele A320 afectate de problema de software

Airbus reia zborurile cu avioanele A320 afectate de problema de softwareAirbus. Sursa foto: dreamstime.com
După ce Airbus a ordonat o rechemare globală fără precedent pentru flota sa de aeronave A320, marile companii aeriene au reuşit până luni să readucă aproape toate avioanele afectate în serviciu, potrivit Aero-News Journal.

Măsura a fost luată ca urmare a unui incident grav — o cădere de altitudine necontrolată pe un zbor al JetBlue — care a evidenţiat o vulnerabilitate software legată de expunerea la radiaţii solare.

Motivul rechemării aeronavelor Airbus

Pe 30 octombrie 2025, un avion JetBlue A320, în zbor de la Cancún către Newark, a suferit o scădere bruscă de altitudine fără o acţiune intenționată a piloților, forțând aterizarea de urgență la Tampa, Florida. Mai mulţi pasageri au fost răniți.

Anchetele tehnice conduse de Airbus au identificat modulul de control al comenzilor de zbor — Elevator and Aileron Computer (ELAC) — ca sursă a problemei. Recenta actualizare de software a acestui sistem ar fi sensibilizat aeronavele la “radiaţii solare intense”, astfel încât datele esenţiale de control ar putea deveni corupte, generând comenzi neintenţionate de cambrare (pitch) sau rotiţie (roll).

Vulnerabilitatea nu afectează un singur avion, ci o componentă comună multor aparate: aproximativ 6.000 de aeronave din familia A320 — adică peste jumătate din flota globală activă — sunt vizate.

Măsurile luate și cum s‑au derulat actualizările

Pe 28 noiembrie 2025, Airbus a emis o alertă de tip European Union Aviation Safety Agency (EASA) — o directivă de aeronavigabilitate de urgenţă — prin care toate aeronavele afectate nu pot zbura fără a fi readuse la o versiune de software sigură sau, în unele cazuri, să primească modificări hardware.

Pentru majoritatea avionelor, soluţia a constat într-o revenire la versiunea anterioară de software — un proces ce durează câteva ore per aparat, putând fi realizat în hangare sau chiar pe pistă.

Totuși, un număr mai mic — estimat inițial la circa 1.000 de aparate — necesită schimbări hardware, ceea ce implică perioade mai lungi de imobilizare.

Situaţia actuală

Conform surselor citate, până luni s‑au finalizat operațiunile de remediere pentru marea majoritate a celor 6.000 de aeronave.

De exemplu, Wizz Air — companie care operează și în România — a comunicat că actualizarea software cerută de Airbus a fost implementată peste noapte pe toate aeronavele vizate și că zborurile programate pentru sâmbătă au fost operate conform orarului, fără perturbări anticipate.

WizzAir

WizzAir / sursa foto: dreamstime.com

Totodată, revistele de specialitate notează că problema nu pare să fi generat un val major de disfuncționalități pe termen lung, iar autorităţile aeronautice au salutat viteza cu care s‑a acţionat pentru remediere.

Implicaţii și context în industria aviatică

Această rechemare — cea mai mare de când aeronavele A320 zboară comercial — evidențiază cum fenomene externe, precum activitatea solară, pot influența siguranța zborurilor moderne.

Mai mult, situația reflectă o schimbare de abordare post‑criza Boeing 737 MAX: în loc de minimizarea problemelor, companiile aeronautice răspund rapid la avertizări, în cooperare strânsă cu reglementatorii și operatorii.

Pentru pasageri, impactul — deși semnificativ — a fost redus datorită reacţiei rapide: zborurile au fost reprogramate, avioanele actualizate, iar multe companii şi-au reluat operațiunile fără perturbări majore. În același timp, evenimentul readuce în prim‑plan importanța testării software‑ului și atenției la vulnerabilități de mediu — frecvent neglijate — în aviația modernă.

