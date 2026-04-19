Criza combustibilului pentru avioane, un fake news, spune comisarul UE pentru transporturi

Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, afirmă că sugestiile conform cărora blocul comunitar rămâne fără kerosen „nu reflectă cu exactitate situația”, potrivit Politico. Mai mult, el sugerează că închiderea unor rute aeriene a avut la bază calcule de profitabilitate ale firmelor.

Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că „nu există nicio indicație” că deficitul de combustibil pentru avioane ar putea cauza anulări pe scară largă de zboruri în Europa. Declarația a fost făcută cu câteva ore înainte ca Iranul să ridice blocada Strâmtorii Ormuz, între timp reinstituită.

Prețurile combustibilului pentru avioane în Europa au ajuns mai mult decât duble de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Teheranul a ripostat blocând majoritatea transporturilor maritime prin strâmtoarea responsabilă pentru aproximativ o cincime din importurile mondiale de țiței.

Industria aviatică a avertizat asupra unei iminente crize a aprovizionării cu kerosen, iar șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a declarat joi pentru AP că Europa mai are „poate șase săptămâni sau cam așa ceva de combustibil pentru avioane”.

Însă comisarul UE pentru transporturi nu este de acord.

„Au existat unele rapoarte în aceste două zile anterioare care sugerează că Europa ar putea fi aproape de a rămâne fără combustibil pentru avioane. Aceasta nu reflectă cu exactitate situația”, a declarat Tzitzikostas în timpul unei conferințe de presă la Nicosia.

Unele companii aeriene europene, precum Lufthansa, KLM și SAS, au redus numărul de zboruri, în timp ce prețurile biletelor cresc ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibil.

Companiile aeriene „au ales în ultimele zile să anuleze unele dintre liniile lor, deoarece acestea erau deja neprofitabile”, a spus Tzitzikostas.

Chiar dacă transportul maritim normal din Golf ar fi reluat, ar putea dura „o perioadă de luni” pentru ca nivelurile normale de combustibil să fie restabilite, a declarat Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian, la începutul acestei luni.

Birol, la rândul său, și-a bazat comentariile pe cel mai recent raport al AIE privind piața petrolului, care analizează riscurile legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în țările membre ale UE. Franța și Germania au fost identificate ca fiind cele mai expuse dintre țările mari ale UE.

Birol a avertizat că „dacă nu reușim să deschidem Strâmtoarea Ormuz... vă pot spune că în curând vom auzi vestea că unele dintre zborurile din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”.

Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru transporturi, a declarat vineri că, dacă fluxurile de combustibil din Golf nu se reiau, Bruxelles-ul „se va pregăti să lanseze posibile acțiuni coordonate în ceea ce privește combustibilii pentru avioane”.