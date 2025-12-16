Transportul în comun, paralizat în Constanța. Angajații protestează

Activitatea transportului public din Constanța este complet blocată marți dimineață, după ce angajații CT BUS S.A. au declanșat o grevă spontană. Autobuzele nu circulă deloc în oraș, iar călătorii au rămas fără alternativă încă din primele ore ale zilei.

Protestul angajaților CT BUS S.A. a fost declanșat pe fondul mai multor nemulțumiri, printre care concedierile anunțate recent și lipsa pieselor de schimb necesare pentru desfășurarea activității. Marți dimineață, 16 decembrie, angajații companiei de transport public au început un protest spontan, fapt ce a dus la oprirea completă a circulației autobuzelor, a confirmat liderul Sindicatului Transportatorilor și Activităților Conexe, Gheorghe Bogdan.

„La această oră, niciun autobuz CT BUS nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaţilor”, au anunţat reprezentaţii CT Bus.

Salariații regiei care asigură transportul public local în Constanța s-au strâns în curtea instituției pentru a protesta. Aceștia reclamă nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, iar în acest moment nu există o estimare privind reluarea circulației autobuzelor.

La protest participă aproximativ 100 de persoane, șoferi și personal TESA, membri ai celor două organizații sindicale: Sindicatul Liber Transport Comun Constanța și Sindicatul Profesional al Transportatorilor Activităților Conexe Constanța.

Bogdan Gheorghe, liderul Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe, a declarat că protestul este rezultatul unor tensiuni acumulate în timp.

„Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor. Concedierile anunțate este unul dintre factori, dar nemulțumirile sunt legate de nerespectarea contractului colectiv de muncă, de lipsa pieselor, a banilor și de toate tensiunile acumulate în timp. Sperăm să găsim o cale ca astăzi să se rezolve problemele angajaților CT Bus. Eu îmi doresc ca autobuzele să iasă pe traseu, dar asta ar însemna o rezolvare a problemelor noastre„, a spus Bogdan Gheorghe.

Angajații afirmă că promisiunile făcute de conducere în urmă cu câteva luni nu au fost respectate și acuză lipsa de transparență și de dialog. În acest context, protestatarii cer demisia directorului general al CT BUS, Fănel Popa.

Printre solicitările prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă care nu ar fi fost respectate se numără acordarea primei de Crăciun, a primei de Paște, a voucherelor de vacanță, precum și menținerea valorii bonurilor de masă la nivelul anilor anteriori. Contractul Colectiv de Muncă a fost semnat la începutul lunii august 2025.

Liderii sindicali subliniază că protestul este unul spontan, generat de lipsa soluțiilor la problemele angajaților.

„Acesta este un protest spontan al angajaților CT BUS. E declanșat datorită faptului că s-a umplut paharul. De o bună perioadă de timp nu mai avem soluții la niciuna dintre problemele angajaților. Toate coroborate aceste probleme. Mă refer la nerespectarea CCM în care noi avem stipulat că avem dreptul al o primă de sărbători, vouchere din vacanță și alte drepturi din contract, au generat această situație în care ne aflăm la ora actuală.

Eu sper să circulăm asta, asta ar însemna să ne înțelegem cu conducerea CT BUS. În caz contrar, oamenii vor hotărâ ce facem”, a declarat Gheorghe Radu Bogdan, Președintele Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe (SPTAC), potrivit Ziua Constanța.

Sindicatele susțin că noua organigramă a fost aprobată fără consultarea lor, fapt ce ar încălca regulile dialogului social. Reprezentanții angajaților afirmă că, de la începutul anului, zeci de salariați au părăsit compania, iar noile concedieri afectează atât stabilitatea locurilor de muncă, cât și calitatea serviciilor oferite călătorilor.

Conflictul de muncă nu este unul singular în 2025. În luna iulie, sindicaliștii au organizat o grevă de avertisment și au amenințat cu declanșarea unei greve generale, dacă revendicările nu vor fi soluționate. Atunci, protestele au dus la blocarea completă a flotei de autobuze pentru o perioadă, determinând reluarea negocierilor cu autoritățile și conducerea companiei.

Situația tensionată de la CT BUS a generat deja perturbări repetate ale transportului public și afectează direct locuitorii Constanței, mai ales în contextul perioadei aglomerate dinaintea sărbătorilor de iarnă. Angajații spun că nu urmăresc să „blocheze orașul”, ci solicită respectarea drepturilor și aplicarea prevederilor contractuale care să le asigure stabilitate și condiții decente de muncă.