Tânăr de 21 de ani, arestat în Germania pentru planuri de atentat motivate de islamism

Poliția germană a arestat la Magdeburg un tânăr de 21 de ani, suspectat că pregătea un atac posibil motivat de islamism, au anunțat autoritățile, confirmând informații apărute anterior în presa locală. Bărbatul este descris ca fiind „originar din Asia Centrală”, potrivit AFP.

Ministerul de Interne al landului Saxonia-Anhalt a anunțat că tânărul de 21 de ani, arestat la Magdeburg, a fost plasat în detenție provizorie și face obiectul unei ordonanțe de expulzare. Măsura este prevăzută pentru străini împotriva cărora există un pericol specific pentru securitatea publică sau o amenințare teroristă.

Arestarea survine în aceeași zi cu reținerea a cinci bărbați în Bavaria, suspectați de planificarea unui atac cu vehicul la un târg de Crăciun, și aproape la un an de la atentatul sângeros de la târgul de Crăciun din Magdeburg. Suspectul bavarez egiptean de 56 de ani este imam la o moschee din apropiere de Dingolfing-Landau.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un saudit care a recunoscut că a condus vehiculul intrat într-o mulțime, este judecat pentru atacul soldat cu șase morți și peste 300 de răniți. Fapta sa a stârnit reacții puternice în spațiul public german.

Incidentul a reaprins dezbaterea privind imigrația și securitatea în Germania, în contextul campaniei pentru alegerile legislative și al mai multor atacuri recente comise cu cuțitul, unele de către persoane străine. Autoritățile continuă să monitorizeze riscurile pentru siguranța publică.

În alegerile legislative din februarie, Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut un scor record, clasându-se pe locul doi. Rezultatul a reflectat creșterea susținerii pentru formațiunile de extremă dreapta în Germania.

Târgul de Crăciun de la Magdeburg a fost deschis la sfârșitul lunii noiembrie, după ce inițial deschiderea sa fusese incertă din cauza cerințelor suplimentare de securitate.