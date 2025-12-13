De la poalele Apusenilor, în Piața Constituției. Cum a ajuns Marius Țirban să-și vândă plantele de leac la Târgul de Crăciun. Exclusiv

Dacă ai răbdare să cauți prin Târgul de Crăciun, găsești povești frumoase, 100% naturale și originale, numai bune de ascultat. Cum este, de exemplu, cea a lui Marius Țirban, producător de remedii naturiste din tată-n fiu, care îți recomandă pe loc o plantă de leac, doar să-i spui ce te doare.

Într-una dintre căsuțele de lemn amplasate în Târgul de Crăciun din Piața Constituției, Marius Țirban, producător de remedii naturiste tradiționale, împarte anul aceta spațiul cu un pălincar din Tulca, județul Bihor. Asocierea a fost făcută, probabil, pe criterii geografice, pentru că Țirban este și el tot din Bihor. Dar din comuna Poienii de Jos, de la poalele Munților Apuseni, cunoscută pentru datina plantelor de leac dusă mai departe de producătorii locali de ceaiuri, tincturi și alifii.

„Sunt mai multe firme de produse naturale la noi în comună. Și asta pentru că la noi e, așa, o tradiție să culegem plante tămăduitoare de pe pășunile Padișului. Unele-s firme mari, da’ noi suntem mai mici, că nu producem mult pentru că vrem să rămânem pe aceleași produse tradiționale”, spune Țirban. Care nu uită însă să-mi precizeze că „de autorizat, ne-am autorizat din 2008, atunci când ne-am făcut firma.”

Jumătatea lui de stand este înghesuită cu zeci de sticle de tincturi și siropuri și cutii cu creme, alifii, balsamuri și ceaiuri, toate produse „în familie”. „La noi, e tradiție din tată-n fiu, de la străbunicul. Noi culegem plantele, noi le uscăm și preparăm și tot noi vindem produsele. Uscăm plantele natural, nu forțate-n uscător, să nu iasă uleiul volatil din ele. Și nici nu cumpărăm plante de la alții – doar ce culegem și cultivăm noi. Lucrăm cu toții – eu, nevasta, cumnatul cu cumnata și copiii, că ei fac toate etichetele de le vedeți. Fiică-mea a făcut și un balsam de buze, 100% natural”, spune mândru producătorul.

Familia Țirban nu are un magazin propriu. Dar are un site, de pe care am aflat că remediile tradiționale produse la Poienii de Jos sunt autorizate de IBA Bucureşti (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare). Nu-i însă singura lor legătură cu Capitala – vin în fiecare an la târgurile organizate de Primăria Generală. Iar pe timpul verii își vând produsele pe Transalpina, dar și la evenimente organizate în localtiăți Bihor și din alte județe. Sezonul deplasărilor începe pe 23 aprilie, când se face primul târg, de Sfântul Gheorghe, la Turnu Severin.

„Reușim să mergem așa și rezistăm, pentru că multă lume, după ce cumpără o dată, ne face comenzi și noi trimitem produsele prin curier. Afacerea noastră s-a dus din gură în gură, mai tot timpul ne sună oameni și ne spun: «mi-a zis un prieten, un coleg, o rudă». Iar cei de ne știu vin în continuare să cumpere”, îmi mai spune Țirban.

Producția afacerii de familie este mică, dar variată și „potrivită” în funcție de sezon. De exemplu, la Târgul de Crăciun cele mai cerute sunt tincturile de Untul Pământului și cea de Ghințură, dar și cremele respective, precum și cea de Mărul Lupului. „Ghințura e bună la funcționarea tubului digestiv, la ficat mărit și la fiere leneșă. La noi, cei care o culeg o pun în țuică și o beau. Pe vremuri, așa era – veneau oamenii, spuneau ce-i doare și le dădeam rădăcinile și plantele și le spuneam cum să le folosească și să le prepare. Pe când acuma, când vine omu’, nu mai pot să-i dau, de exemplu, Untul Pământului să-și facă tinctură acasă. Acuma i-o dau preparată direct, cu alcool”, explică producătorul.

În timp ce stăm de vorbă, mai vinde unei cliente niște sirop de muguri de pin cu Limba Cerbului și Pătlagină, pentru răceală, și o îmbie și cu ceva amestec de cătină și măceșe, „că-i bun la imunitate”. „Ne pregătim așa, pe sezoane. De exemplu, pentru astenii de toamnă și primăvară, iar acum pentru bolile respiratorii și cele dureroase, ca să zic așa. Că doar când e frig îl dor picioarele pe om, nu?”, spune zâmbitor Marius Țirban. Care între timp mai vinde un ceai de gălbenele și dă explicații – „făcut din plante cultivate de noi”, după care îi dezvăluie clientului că „toate plantele cu flori galbene sunt bune la ficat”.

Plec înainte să mă întrebe ce mă doare și să îmi recomande ceva de leac. Iar pe drum, îmi dau seama că, în timpul cât am stat de vorbă la „Căsuța cu pălincă și tincturi”, remediile naturiste s-au vândut mai bine decât băuturile distilate. Până la urmă, fiecare cu leacul lui…