Economie

Atacurile cu drone ale Ucrainei lovesc exporturile Kazahstanului. Prețurile petrolului explodează

Atacurile cu drone ale Ucrainei lovesc exporturile Kazahstanului. Prețurile petrolului explodeazăSursa foto: Freepik
Exporturile de ţiţei CPC Blend din Kazahstan sunt așteptate să scadă în decembrie la cel mai redus nivel din ultimele 14 luni, din cauza întârzierilor provocate de reparaţiile infrastructurii ruse de încărcare, afectată luna trecută de atacuri cu drone ale Ucrainei, au declarat miercuri două surse din piaţă, citate de Reuters.

Atacurile ucrainene, pagube asupra țițeiului din Kazahstan

Kievul a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, încercând să reducă veniturile Moscovei, iar pagubele rezultate au afectat nu doar exporturile ruseşti, ci și pe cele ale Kazahstanului.

Încărcările de CPC Blend sunt estimate să scadă la 1,14 milioane barili pe zi, comparativ cu planul iniţial de 1,7 milioane bpd, ceea ce reprezintă cel mai redus nivel de la octombrie 2024, potrivit datelor LSEG.

Pe 29 noiembrie, drone ucrainene au lovit terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din apropierea portului Novorossiisk, lăsând operaţional doar unul dintre cele trei puncte de acostare și prelungind întârzierile exporturilor.

Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise

Vremea nefavorabilă a îngreunat suplimentar lucrările de mentenanţă necesare pentru revenirea la ritmul normal de încărcare.

Terminalul CPC este vital pentru exporturile de ţiţei din principalele câmpuri ale Kazahstanului, operate de companii precum Chevron, Exxon Mobil, Eni și Shell.

Un reprezentant al consorţiului a refuzat să comenteze asupra operaţiunilor și stadiului lucrărilor de mentenanţă.

Reducerea exporturilor și impactul asupra pieței

În funcție de progresul reparaţiilor, reducerea exporturilor ar putea fi chiar mai mare, au avertizat sursele.

Terminalul funcţionează momentan cu un singur punct de ancorare (SPM-1), după ce SPM-2 a fost scos din funcţiune în urma atacului, iar SPM-3 se află în mentenanţă nefinalizată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Drept urmare, mai multe încărcături au fost anulate în ultimele zile, conform mai multor surse comerciale.

Atac drone Rusia

Atac drone Rusia. Sursă foto: captură video X.com

Potrivit firmei Kpler, între 1 și 23 decembrie, terminalul a încărcat 26 de transporturi, însumând aproximativ 3,28 milioane tone (26 milioane barili) de ţiţei.

„Cu un singur SPM operaţional și depozitele pline, producţia kazaă trebuie moderată. Unii cumpărători ai CPC vor trebui să caute alternative, Marea Nordului fiind singura opţiune promptă, ceea ce probabil a sprijinit recent preţul fizic al Brentului,” a declarat Christopher Haines, șeful departamentului petrol la Energy Aspects.

Preţurile contractelor Brent au urcat

Preţurile contractelor futures ale petrolului Brent au urcat cu peste 1 dolar pe baril imediat după atacul din 29 noiembrie, iar disponibilitatea CPC Blend s-a redus, întrucât exportatorii au la dispoziţie puţine rute alternative. Pentru ianuarie, CPC plănuiește exporturi de aproximativ 1,65 milioane bpd.

Exportatorii așteaptă repunerea în funcţiune a SPM-3 de la începutul lui decembrie și au fost nevoiţi să își ajusteze planurile de livrare de mai multe ori, redirecţionând unele volume către China și către oleoductul Baku–Tbilisi–Ceyhan, potrivit surselor.

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

