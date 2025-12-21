International

Iranul sare în ajutorul Venezuelei în plin conflict al sud-americanilor cu SUA

Iranul sare în ajutorul Venezuelei în plin conflict al sud-americanilor cu SUA
Iranul este dispus să sprijine Venezuela în conflictul pe care țara din America de Sud îl are cu SUA. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Caracas, conform wanaen.com.

Iraninenii nu au vorbit deocamdată despre nicio măsură concretă într-o relatare a conţinutului convorbirii telefonice dintre şefii celor două diplomaţii.

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care denunţă un complot ce vizează înlăturarea sa, pus la cale de Donald Trump.

SUA au desfăşurat o importantă flotă militară în Caraibe pentru a derula operaţiuni împotriva traficului de droguri. De la începutul lunii, au fost sechestrate două petroliere care transportau ţiţei venezuelean în cadrul unei „blocade totale” decretate de liderul de la Washington.

Conversaţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a referit la „evenimente recente în Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale SUA şi furtul unor nave care transportau petrol venezuelean”, a declarat ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil Pinto.

Discuții între cele două diplomații

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice a Iranului, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a lupta împotriva pirateriei şi a terorismului internaţional pe care SUA încearcă să le impună cu forţa”, a mai spus oficialul din Venezuela, după o discuţie cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.

La rândul său, aceasta „a subliniat determinarea liderilor celor două ţări de a-şi consolida şi de a-şi dezvolta relaţiile”, a precizat diplomaţia iraniană într-un comunicat, care nu reia totuşi termenii de „piraterie” şi „terorism internaţional”.

Acord valabil pe 20 de ani

Relatarea iraniană a conversaţiei, publicată duminică, subliniază „solidaritatea” Iranului şi „susţinerea faţă de poporul şi guvernul ales din Venezuela” în faţa unei „ameninţări evidente pentru pace şi stabilitate în regiune”, fără a cita măsurile concrete.

Cele două ţări au semnat în 2022 un acord de cooperare ce este valabil pe o perioadă de 20 de ani.

