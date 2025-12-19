Macron vrea reluarea legărurii directe cu Putin: Fără dialog, Rusia rămâne un obstacol

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că momentul este favorabil pentru reluarea discuțiilor directe cu Vladimir Putin, în contextul intensificării eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Declarația a fost făcută la Bruxelles, după un summit al Uniunii Europene, și reflectă o schimbare de ton menită să readucă Europa la masa negocierilor într-un proces diplomatic aflat în plină reconfigurare.

Poziția exprimată de Emmanuel Macron a venit în urma unei reuniuni europene la nivel înalt, în care liderii UE au convenit asupra deblocării unui sprijin financiar consistent pentru Kiev.

Președintele francez a subliniat că reluarea contactului cu Moscova nu reprezintă o concesie politică, ci o necesitate strategică, în condițiile în care mai mulți actori internaționali au menținut sau reluat canale de comunicare cu Kremlinul.

Macron a explicat că rusia rămâne un actor central în orice tentativă de stabilizare a conflictului din Ucraina, iar excluderea europenilor din dialogul direct ar putea duce la soluții negociate în absența intereselor continentului.

În acest sens, liderul de la Elysee a făcut trimitere indirectă la inițiativele diplomatice recente ale Statelor Unite, care au reactivat discuții bilaterale cu Moscova.

Summitul de la Bruxelles a avut ca rezultat un acord privind mobilizarea a aproximativ 90 de miliarde de euro pentru susținerea Ucrainei, atât pe plan militar, cât și economic. Această decizie a fost interpretată ca un semnal de unitate europeană, dar și ca un instrument de presiune în eventualele negocieri viitoare.

În paralel, emisarul special al președintelui american Donald Trump desfășoară discuții separate cu Moscova și Kiev, precum și cu lideri europeni. Această abordare fragmentată a stârnit îngrijorări la Paris, unde se consideră că lipsa unei voci europene coerente în dialogul cu Kremlinul poate reduce influența UE asupra rezultatului final al negocierilor.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Unele state membre UE privesc cu prudență ideea reluării contactelor directe cu liderul rus, invocând experiențele anterioare și lipsa de progrese concrete. Altele consideră însă că orice fereastră diplomatică trebuie exploatată, mai ales în contextul uzurii economice și sociale generate de conflict.

O eventuală relansare a discuțiilor cu rusia ar putea avea efecte semnificative asupra arhitecturii de securitate europene. Macron a sugerat că există două scenarii posibile: fie se ajunge la un acord de pace solid, cu garanții clare pentru Ucraina, fie Europa va fi nevoită să-și asume un rol mai activ într-un dialog structurat și transparent cu Moscova.

Pe termen mediu, această abordare ar putea repoziționa Uniunea Europeană ca mediator credibil, nu doar ca susținător financiar și militar al Kievului. În același timp, relația cu rusia ar putea intra într-o nouă fază, una marcată de pragmatism și evaluări realiste ale raportului de forțe.

La nivel global, orice pas spre dialog este urmărit atent de alți actori internaționali, care văd în evoluția conflictului din Ucraina un test major pentru diplomația secolului XXI.