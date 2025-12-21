Rutele spre Odesa, blocate de atacurile rusești. Republica Moldova devine coridor de tranzit pentru transporturi vitale și pasageri

Republica Moldova. Intensificarea atacurilor Federației Ruse asupra sudului Ucrainei a dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale, situație care impune redirecționarea temporară a unor transporturi comerciale, inclusiv a camioanelor cu produse de strictă necesitate, prin teritoriul Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), care subliniază importanța menținerii acestor coridoare alternative pentru evitarea unor întreruperi majore în aprovizionare.

Potrivit CNMC, tranzitarea camioanelor prin Republica Moldova este indispensabilă în actualul context de securitate. Autoritățile avertizează că o blocare completă a acestor rute ar putea avea „consecințe directe asupra situației umanitare și economice din regiune”.

„Tranzitarea acestor camioane este necesară pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse vitale, bunuri umanitare și alte mărfuri indispensabile pentru populația afectată de război”, se arată într-un comunicat al instituției.

Autoritățile Republicii Moldova susțin că s-au alăturat acestui efort de solidaritate regională în limita capacităților existente, printr-o mobilizare coordonată a instituțiilor cu atribuții în domeniu. Gestionarea situației are loc în cadrul mecanismului de coordonare asigurat de CNMC, cu implicarea Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Naționale Transport Auto, Poliției, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și a altor structuri relevante.

CNMC mai precizează că autoritățile „asigură dirijarea controlată a fluxurilor de transport, aplică proceduri vamale și de securitate riguroase și cooperează permanent cu partea ucraineană”, pentru a preveni blocajele majore și a reduce impactul asupra traficului intern. În paralel, sunt întreprinse măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere, menținerea ordinii publice și securizarea frontierei.

Pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni afectați de conflict, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat o tabără mobilă temporară în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe. Aici este oferit ajutor umanitar și asistență de primă necesitate persoanelor aflate în tranzit sau blocate în zonă.

Autoritățile dau asigurări că situația este monitorizată permanent, iar măsurile vor fi ajustate în funcție de evoluțiile din regiune, astfel încât sprijinul acordat să fie eficient și responsabil.

Între timp, ucraineni originari din Odesa continuă să încerce să ajungă acasă, în pofida dificultăților. Obosiți și stresați, pasagerii au urcat astăzi în autocare de la Gara de Nord din Chișinău sau de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, fiind nevoiți să urmeze ruta ocolitoare prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei la Otaci–Moghiliov-Podolsk.

Traseul cel mai scurt, pe podul de la Maiaki–Udobnoe, rămâne suspendat pentru pasageri, după ce infrastructura a fost afectată de atacuri cu drone. Dacă anterior drumul spre Odesa dura aproximativ patru-cinci ore și costa în jur de 400 de lei, acum distanța este de aproape trei ori mai mare. Cu toate acestea, pasagerii spun că acceptă dificultățile, în contextul situației de securitate din regiune și al necesității de a ajunge la familiile lor.

Pe fondul deteriorării situației de securitate din sudul Ucrainei, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze spre Punctul de Trecere a Frontierei Palanca.

Potrivit MAE, avertizarea se bazează pe informațiile transmise de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, care semnalează riscuri continue de securitate în zona de frontieră moldo-ucraineană, inclusiv atacuri desfășurate în proximitatea acesteia. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în această direcție până la stabilizarea situației.

Atenționarea vine pe fondul suspendării repetate a circulației pe podul Maiaki–Udobnoe, una dintre principalele legături rutiere spre regiunea Odesa. Traversarea a fost sistată din nou după ce infrastructura din zonă a fost afectată de atacuri cu drone, ceea ce a dus la întreruperea temporară a traficului și la impunerea unor restricții suplimentare pentru deplasările transfrontaliere.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că atacurile din ultimele zile asupra sudului Ucrainei vizează infrastructura critică și de transport, iar evoluțiile din teren pot influența direct siguranța circulației în zonele de frontieră. Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează constant situația și va informa publicul în funcție de evoluțiile de securitate din regiune.