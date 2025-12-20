Social

Activitatea vămii Tudora–Starokazacie, reluată după atacul cu drone. Cu anumite restricţii

Comentează știrea
Activitatea vămii Tudora–Starokazacie, reluată după atacul cu drone. Cu anumite restricţiiatac drone / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Traficul la punctul de trecere a frontierei moldo-ucraine Tudora – Starokazacie a fost reluat sâmbătă, după ce a fost sistat în urma atacului cu drone şi rachete ruseşti a podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni.

Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Totuşi, traficul se desfăşoară cu anumite restricţii privind traversarea din Republica Moldova spre Ucraina. Totodată, Poliţia de frontieră recomandă cetăţenilor Republicii Moldova să se obşină de călătoriile în această direcţie.

Anunţul făcut de Poliţia de frontieră

Ca urmare a situației din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții.

În direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.

Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat
Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat

„Totodată menționăm că, prin PTF Palanca–Maiaki–Udobnoe, traversarea pe sensul de ieșire din Republica Moldova este permisă doar cetățenilor ucraineni care se deplasează spre Odesa (Ucraina) și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasările în această direcție”, se arată într-un comunicat emis de Poliția de Frontieră.

Atac cu drone asupra Ucrainei

Atac cu drone asupra Ucrainei. Sursa foto: X/Volodymyr Zelenskyy

 Atac rusesc repetat asupra unei artere strategice

Principalul drum de legătură dintre Republica Moldova și orașul Odesa a fost blocat inițial la 18 decembrie, după un atac cu drone asupra podului peste Nistru din apropierea localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră a anunțat că atacul a avut loc în jurul orei 16:00, iar circulația pe pod a fost imediat sistată.

În jurul miezului nopții, autoritățile au permis temporar reluarea traversării frontierei în ambele direcții, după izolarea și evaluarea zonei din punct de vedere al riscurilor. Punctele de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” reveniseră pentru scurt timp la regim normal de activitate.

Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată din nou în dimineața zilei de 19 decembrie, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone asupra infrastructurii din regiunea Odesa.

Orașul Odesa, afectat de întreruperi majore

Atacurile cu drone din cursul nopții au avut un impact semnificativ asupra infrastructurii critice din Odesa. Potrivit autorităților locale, o parte a orașului a rămas fără apă, energie electrică și încălzire, după ce mai multe obiective esențiale au fost avariate.

Au fost raportate întreruperi majore de curent, iar mai multe clădiri rezidențiale au suferit avarii. De asemenea, unele instituții de învățământ au trecut parțial la regim online, din cauza problemelor de securitate și a lipsei utilităților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:52 - Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
19:39 - Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat
19:31 - „Sirenele libertății” au răsunat la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție
19:20 - Ciucu vrea să elibereze trotuarele marilor bulevarde de mașinile parcate ilegal
19:07 - Vacanță de Crăciun de coșmar: stațiuni populare care te pot dezamăgi
18:55 - Activitatea vămii Tudora–Starokazacie, reluată după atacul cu drone. Cu anumite restricţii

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale