Activitatea vămii Tudora–Starokazacie, reluată după atacul cu drone. Cu anumite restricţii

Republica Moldova. Traficul la punctul de trecere a frontierei moldo-ucraine Tudora – Starokazacie a fost reluat sâmbătă, după ce a fost sistat în urma atacului cu drone şi rachete ruseşti a podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni.

Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Totuşi, traficul se desfăşoară cu anumite restricţii privind traversarea din Republica Moldova spre Ucraina. Totodată, Poliţia de frontieră recomandă cetăţenilor Republicii Moldova să se obşină de călătoriile în această direcţie.

Ca urmare a situației din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții.

În direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.

„Totodată menționăm că, prin PTF Palanca–Maiaki–Udobnoe, traversarea pe sensul de ieșire din Republica Moldova este permisă doar cetățenilor ucraineni care se deplasează spre Odesa (Ucraina) și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasările în această direcție”, se arată într-un comunicat emis de Poliția de Frontieră.

Principalul drum de legătură dintre Republica Moldova și orașul Odesa a fost blocat inițial la 18 decembrie, după un atac cu drone asupra podului peste Nistru din apropierea localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră a anunțat că atacul a avut loc în jurul orei 16:00, iar circulația pe pod a fost imediat sistată.

În jurul miezului nopții, autoritățile au permis temporar reluarea traversării frontierei în ambele direcții, după izolarea și evaluarea zonei din punct de vedere al riscurilor. Punctele de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” reveniseră pentru scurt timp la regim normal de activitate.

Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată din nou în dimineața zilei de 19 decembrie, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone asupra infrastructurii din regiunea Odesa.

Atacurile cu drone din cursul nopții au avut un impact semnificativ asupra infrastructurii critice din Odesa. Potrivit autorităților locale, o parte a orașului a rămas fără apă, energie electrică și încălzire, după ce mai multe obiective esențiale au fost avariate.

Au fost raportate întreruperi majore de curent, iar mai multe clădiri rezidențiale au suferit avarii. De asemenea, unele instituții de învățământ au trecut parțial la regim online, din cauza problemelor de securitate și a lipsei utilităților.