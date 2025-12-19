Peste 100 de traficanți de droguri, uciși în campania militară a Pentagonului în Oceanul Pacific de Est

Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit două ambarcațiuni suspectate de implicare în activități de trafic de droguri în Oceanul Pacific de Est, acțiuni soldate cu moartea a cinci persoane descrise de autoritățile americane drept „narco-teroriști”, joi.

Operațiunile fac parte dintr-o campanie militară mai amplă desfășurată de Pentagon în ultimele luni, care vizează combaterea rețelelor de trafic de droguri pe rute maritime cunoscute din Caraibe și Pacificul de Est.

Potrivit informațiilor comunicate de armata americană, trei persoane au fost ucise în urma loviturii asupra primei ambarcațiuni, iar alte două persoane și-au pierdut viața în atacul asupra celei de-a doua nave.

Anunțul a fost făcut public pe platforma X, unde a fost publicat și un material video de aproximativ 30 de secunde care surprinde cele două operațiuni militare.

Comandamentul de Sud al Statelor Unite (U.S. Southern Command – Southcom) a precizat că ambarcațiunile vizate se deplasau de-a lungul unor „rute cunoscute de trafic de droguri” din Oceanul Pacific de Est și erau „angajate în operațiuni de narco-trafic”.

În comunicarea oficială, autoritățile americane au menționat că navele erau operate de membri ai unor organizații desemnate drept teroriste, fără a specifica însă numele acestor grupări.

Armata SUA a mai transmis că, în urma acestor lovituri, nu au fost raportate victime sau răniți în rândul trupelor americane implicate în operațiuni.

Conform datelor furnizate de Pentagon, aceste atacuri se înscriu într-o campanie militară începută la începutul lunii septembrie, care include cel puțin 26 de lovituri împotriva unor ambarcațiuni suspectate de contrabandă cu droguri în Marea Caraibilor și în Pacificul de Est.

În total, autoritățile americane afirmă că cel puțin 104 persoane considerate „narco-teroriști” au fost ucise în cadrul acestor operațiuni.

Campania are ca obiectiv declarat perturbarea rețelelor maritime de trafic de droguri care operează pe rute utilizate frecvent pentru transportul substanțelor ilegale către America de Nord.

Armata SUA nu a oferit detalii suplimentare despre criteriile de identificare a țintelor sau despre natura exactă a încărcăturilor transportate de ambarcațiunile lovite.

Una dintre acțiunile militare anterioare, desfășurată la 2 septembrie, a atras atenția opiniei publice și a mediului politic din Statele Unite. În timpul acelei operațiuni, armata americană a efectuat patru lovituri asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor.

Ulterior, cotidianul The Washington Post a relatat că, în timpul aceleiași misiuni, ar fi avut loc un al doilea atac, în urma căruia două persoane care supraviețuiseră inițial și se agățau de epava navei ar fi fost ucise.

Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA, senatorul republican Roger Wicker, a declarat joi că nu a identificat „nicio dovadă de crime de război” în legătură cu operațiunea controversată.

Afirmația sa vine în contextul în care unii membri ai Partidului Democrat și experți în dreptul conflictelor armate au susținut că lovitura ulterioară ar putea reprezenta o încălcare a dreptului internațional.

Autoritățile americane nu au anunțat până în prezent deschiderea unei anchete oficiale suplimentare privind aceste acuzații, iar campania militară împotriva traficului de droguri pe mare continuă.