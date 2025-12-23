Celebrul șahist și opozant Garry Kasparov, arestat în lipsă de regimul Putin

Tribunalul Districtual Zamoskvorețki din Moscova l-a arestat în lipsă pe celebrul campion mondial la șah și opozant al regimului Putin, Garry Kasparov, potrivit Meduza.

Marele campion de șah Garry Kasparov a fost acuzat de justiția regimului Putin de „incitare publică la terorism”, infracțiune prevăzută de partea a 2-a a articolului 205.2 din Codul Penal al Federației Ruse, potrivit unui document judiciar publicat pe site-ul instanței.

Audierea în acest dosar a avut loc în data de 22 decembrie.

Moțiunea de arestare preventivă a lui Garry Kasparov, pe care instanța a admis-o, a fost plasată sub interdicție de publicare. Fondul cazului rămâne necunoscut.

Pedeapsa maximă pentru partea din articol de care este acuzat fostul campion mondial de șah Garry Kasparov este de cinci până la șapte ani de închisoare.

Dar acesta nu este primul gest al regimului Putin contra opozantului. Garry Kasparov a mai fost arestat în lipsă, în Rusia, în aprilie 2024, de Tribunalul Orășenesc Siktivkar, o localitate din Republica Komi, în legătură cu crearea unei „comunități teroriste”.

De asemenea, alături de Garry Kasparov au mai fost arestați în lipsă și Ivan Tiutrin, cofondator al Forumului Rusia Liberă, fostul deputat al Dumei de Stat, Ghenadi Gudkov, și fosta activistă de mediu, Evgenia Chirikova.

Toți cei patru au fost acuzați și de finanțarea „activității teroriste” și de incitare publică la terorism. Dosarul a fost deschis pe baza materialelor de la Direcția FSB pentru Republica Komi.

În martie 2024, Garry Kasparov a fost adăugat de regimul Putin pe lista „teroriștilor și extremiștilor” ținută de Rosfinmonitoring.

Numele marelui campion de șah poartă un asterisc, indicând un dosar penal împotriva sa în temeiul statutului de „terorist”, mai arată sursa citată.