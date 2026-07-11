Raul Mureșan, fiul cel mare al fostului fotbalist Gabi Mureșan a transmis un mesaj emoționant după decesul tatălui său, care s-a înecat într-un lac din apropierea localității Șaeș. Între timp, la Apold sunt făcute ultimele pregătiri pentru înmormântarea fostului campion cu CFR Cluj și primar al comunei, programată duminică.

Moartea fostului internațional Gabi Mureșan, la vârsta de 44 de ani, a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului. Printre cele mai emoționante se numără mesajul publicat de Raul Mureșan, fiul cel mare al fostului sportiv.

Tânărul, în vârstă de 17 ani, a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu tatăl său din perioada în care evolua pentru ASA Târgu Mureș. Postarea a adunat rapid peste 250 de comentarii.

„Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a scris Raul Mureșan.

La Biserica Ortodoxă din Apold au loc pregătirile pentru funeraliile fostului fotbalist și primar al comunei, unde familia, apropiații, foștii colegi și suporterii îi vor aduce un ultim omagiu. Angela Stan, viceprimarul comunei Apold, a vorbit despre implicarea lui Gabi Mureșan în dezvoltarea localității.

„Ceea ce nu s-a realizat poate în 30 de ani a realizat el. A avut o dorință de a ridica comuna. Și pe teren, și în comună a fost un campion, un om cu disciplină, corectitudine și o înaltă ținută”, a spus Angela Stan, viceprimar al comunei Apold.

Slujba de înmormântare va avea loc duminică, de la ora 14:00, la Biserica Ortodoxă din Apold.

Și CFR Cluj a transmis un mesaj în memoria fostului mijlocaș și a anunțat programul slujbelor de priveghere și al înmormântării.

„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFRist! Astăzi și mâine, de la ora 19.00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere. Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14.00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare. Drum lin spre stele, Gabi!”, a transmis clubul.

Polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în urma decesului lui Gabi Mureșan.

Tragedia s-a produs miercuri seară, după ce Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată, în jurul orei 22:50, că un bărbat din comuna Apold a intrat într-un lac aflat în apropierea localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La intervenție au participat polițiști, pompieri militari din cadrul Detașamentului Sighișoara și scafandri ai Salvamont Mureș.

După aproximativ două ore de căutări, fostul sportiv a fost găsit în lac și adus la mal în jurul orei 01:00. Acesta era în stare de inconștiență și a fost transportat la spital de un echipaj SMURD.

Născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara, Gabi Mureșan a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș. De-a lungul carierei a adunat nouă selecții la echipa națională a României.

În iulie 2007, a fost transferat de la Gloria Bistrița la CFR Cluj pentru suma de 850.000 de euro, la inițiativa lui Arpad Paszkany. A devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai formației ardelene și a contribuit la performanțele obținute de club în perioada respectivă.

În iulie 2013 a plecat în Rusia, la Tom Tomsk. După încheierea carierei sportive, Gabi Mureșan a intrat în politică. S-a înscris în PNL și a candidat pentru funcția de primar al comunei Apold, localitatea în care a copilărit, mandat pe care l-a câștigat.