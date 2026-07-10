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Ultimul drum al lui Gabi Mureșan. Unde va fi înmormântat regretatul fotbalist

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Ultimul drum al lui Gabi Mureșan. Unde va fi înmormântat regretatul fotbalistGabi Mureșan. Sursa foto: Facebook/CFR Cluj
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Din cuprinsul articolului

Gabi Mureșan va fi înmormântat în localitatea natală Apold, acolo unde fostul internațional s-a întors după retragerea din fotbal și unde a devenit primar. Fostul campion al României va fi condus pe ultimul drum duminică, 12 iulie, de la ora 14:00, la biserica ortodoxă din Apold, potrivit conducerii clubului CFR Cluj. 

Gabi Mureșan va fi înmormântat la Apold. Când își pot lua rămas-bun fanii de la fostul campion al României

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot participa și la slujbele de priveghere, programate vineri, 10 iulie, și sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19:00. Anunțul a fost făcut de CFR Cluj, clubul unde Gabi Mureșan a scris cele mai importante pagini ale carierei sale.

„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFRist! Astăzi și mâine, de la ora 19.00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere. Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14.00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare. Drum lin spre stele, Gabi!”, a transmis CFR Cluj.

Gabi Muresan

Gabi Muresan. Sursa foto: Facebook

Fostul fotbalist a murit la doar 44 de ani

Fostul mijlocaș s-a stins din viață la doar 44 de ani, iar vestea a provocat un val de reacții emoționante. Tragedia s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, 8 spre 9 iulie. Gabi Mureșan intrase într-un lac din zona Apold, unde se afla împreună cu mai mulți prieteni. Dispariția acestuia a fost anunțată la 112 în jurul orei 23:00.

La fața locului au intervenit pompierii din Sighișoara și un echipaj SMURD. După mai multe ore de căutări, fostul fotbalist a fost scos din apă în jurul orei 01:00. Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare și l-au transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Cariera fostului campion de la CFR Cluj

Gabi Mureșan a fost unul dintre fotbaliștii importanți ai generației sale, reușind cele mai mari performanțe în tricoul celor de la CFR Cluj. De-a lungul carierei, fostul mijlocaș a câștigat nouă trofee interne.

Cu echipa clujeană, acesta a cucerit trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și două Supercupe. În palmaresul său se află și o Supercupă câștigată cu ASA Târgu Mureș.

În 2017, după retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a revenit în comuna natală Apold și a ales o carieră în administrația locală. Fostul sportiv era primar al localității și se afla la al doilea mandat.

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