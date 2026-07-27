CFR Cluj a făcut spectacol în fața propriilor fani și a obținut o victorie categorică în etapa a doua din Superliga de fotbal. Echipa din Gruia a învins-o pe nou-promovata FC Voluntari cu scorul de 5-0 (3-0), la capătul unei partide dominate de la un capăt la altul pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu.

Echilibrul întâlnirii s-a rupt încă din primele minute. CFR Cluj a preluat controlul total al jocului și a marcat toate cele cinci goluri după ce formația ilfoveană a rămas în zece oameni. Atacantul oaspeților, Mihai Roman II, a văzut cartonașul roșu în minutul 12, în urma unui fault dur comis asupra lui Alin Fică. Din acel moment, meciul s-a transformat într-o cursă cu un singur sens spre poarta ilfovenilor.

Mecanismul ofensiv al clujenilor a funcționat impecabil. Andrei Cordea a deschis seria golurilor în minutul 26, iar ulterior a realizat dubla în minutul 49. Un alt protagonist al serii a fost atacantul sârb Stefan Drazic, aflat la meciul său de debut în tricoul ardelenilor, care a punctat de două ori într-un interval scurt, în minutele 39 și 43. Tabela a fost închisă pe final de joc de veteranul Mario Camora, în vârstă de 39 de ani, care a înscris în minutul 86.

Rezultatul din această rundă confirmă superioritatea istorică a ardelenilor în confruntările directe. Potrivit datelor furnizate de Liga Profesionistă de Fotbal, CFR și FC Voluntari s-au întâlnit în principala competiție internă de 23 de ori. Clujenii s-au impus în 19 dintre aceste partide, vizitatorii au înregistrat două victorii, iar alte două meciuri s-au încheiat la egalitate.

FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 5-0 (3-0), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Andrei Cordea (26, 49), Stefan Drazic (39, 43), Mario Camora (86).

Cartonaş roşu: Mihai Roman II (FC Voluntari, 12).

Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Valentin-Gabriel Avram (Bucureşti), Romică Ionuţ Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: Claudiu Cristian Gaitin (Timişoara)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)