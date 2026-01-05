Atacantul Daniel Paraschiv va juca pentru FC Rapid până la finalul sezonului

FC Rapid a anunțat luni transferul atacantului Daniel Paraschiv, în vârstă de 26 de ani, care va evolua la echipa din Giulești până la finalul sezonului, fiind împrumutat de la Real Oviedo. Înțelegerea dintre cele două cluburi prevede și o opțiune de transfer definitiv. „Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești!”, a spus acesta, potrivit anunțului făcut de echipă.

Daniel Paraschiv fusese împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, în liga a doua spaniolă, unde a jucat în 10 meciuri și a marcat un gol. În ultima perioadă, atacantul român și-a pierdut locul de titular, iar împrumutul la Leonesa a fost întrerupt. Ulterior, Rapid l-a preluat tot sub formă de împrumut, iar echipa are posibilitatea de a activa opțiunea de transfer definitiv în vară.

Real Oviedo l-a transferat pe Daniel Paraschiv în 2024 de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 700.000 de euro. În acest moment, valoarea de piață a lui Daniel Paraschiv este estimată la 800.000 de euro, conform platformei de specialitate Transfermarkt.

Înainte de transferul în Spania, atacantul a avut evoluții remarcabile în Superligă la Hermannstadt și a înscris 31 de goluri în 95 de meciuri disputate în toate competițiile.

La Oviedo, Daniel Paraschiv a marcat trei goluri în 31 de meciuri disputate. După promovarea echipei în La Liga, clubul l-a împrumutat la Cultural Leonesa.

În actualul sezon, atacantul nu a reușit să marcheze în liga a doua spaniolă, unde a avut șapte apariții, dar a înscris, însă, în Cupa Spaniei, competiție în care a evoluat în trei meciuri.

Daniel Paraschiv a ajuns duminică seară în cantonamentul Rapidului din Antalya. Luni, atacantul a făcut vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă.