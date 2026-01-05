Sport

Atacantul Daniel Paraschiv va juca pentru FC Rapid până la finalul sezonului

Daniel Paraschiv. Sursa foto: Facebook/FC Rapid
FC Rapid a anunțat luni transferul atacantului Daniel Paraschiv, în vârstă de 26 de ani, care va evolua la echipa din Giulești până la finalul sezonului, fiind împrumutat de la Real Oviedo. Înțelegerea dintre cele două cluburi prevede și o opțiune de transfer definitiv. „Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești!”, a spus acesta, potrivit anunțului făcut de echipă.

Daniel Paraschiv, transferat la FC Rapid

Daniel Paraschiv fusese împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, în liga a doua spaniolă, unde a jucat în 10 meciuri și a marcat un gol. În ultima perioadă, atacantul român și-a pierdut locul de titular, iar împrumutul la Leonesa a fost întrerupt. Ulterior, Rapid l-a preluat tot sub formă de împrumut, iar echipa are posibilitatea de a activa opțiunea de transfer definitiv în vară.

Real Oviedo l-a transferat pe Daniel Paraschiv în 2024 de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 700.000 de euro. În acest moment, valoarea de piață a lui Daniel Paraschiv este estimată la 800.000 de euro, conform platformei de specialitate Transfermarkt.

Daniel Paraschiv a jucat și în echipa Hermannstadt

Înainte de transferul în Spania, atacantul a avut evoluții remarcabile în Superligă la Hermannstadt și a înscris 31 de goluri în 95 de meciuri disputate în toate competițiile.

fotbal

Fotbal. Sursa foto: Freepik

La Oviedo, Daniel Paraschiv a marcat trei goluri în 31 de meciuri disputate. După promovarea echipei în La Liga, clubul l-a împrumutat la Cultural Leonesa.

În actualul sezon, atacantul nu a reușit să marcheze în liga a doua spaniolă, unde a avut șapte apariții, dar a înscris, însă, în Cupa Spaniei, competiție în care a evoluat în trei meciuri.

Sportivul: „Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid”

Daniel Paraschiv a ajuns duminică seară în cantonamentul Rapidului din Antalya. Luni, atacantul a făcut vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă.

„Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a spus sportivul, după semnarea contractului.

