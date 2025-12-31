Louis Munteanu a semnat cu noua echipă și va juca peste în SUA. Ce salariu va primi atacantul

Louis Munteanu (23 de ani) nu mai e fotbalistul echipei CFR Cluj. Cel mai curtat jucător din campionatul intern va evolua în SUA, de anul viitor, după ce a ajuns la un acord cu formația D.C. United. El va efectua vizita medicală la data de 5 ianuarie. Este o mare lovitură dată de formația din Gruia, care va primi o sumă de peste 11 milioane de euro, mai mult decât a încasat FCSB atunci când l-a vândut pe Dennis Man la Parma, în Italia.

De asemenea, ardelenii mai dețin și un procent de 35% dintr-un eventual transfer. Iar Louis Munteanu va primi un salariu anual de 1,2 milioane de euro, conform gsp.ro. Înainte de a ajunge la CFR Cluj, în 2024, atacantul a fost format de Viitorul Constanța și a trecut și pe la Fiorentina, dar fără să evolueze la echipa mare a toscanilor.

D.C. United a terminat pe ultimul loc în clasamentul Conferinței de Est din MLS în acest sezon. La finalul lunii trecute, antrenorul lui D.C. United, Rene Weiler, l-a urmărit în direct pe Louis Munteanu și a fost prezent în tribune la meciul dintre CFR Cluj și Rapid, scor 3-0. În acea partidă, Louis a pasat decisiv la două dintre cele 3 goluri, iar Weiler a fost impresionat și a spus: „Are multă calitate. Top player!”.

În această pauză competițională, Munteanu a fost protagonistul unui moment controversat, după ce s-a fotografiat purtând un tricou al celor de la FCSB. „În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a explicat atacantul.