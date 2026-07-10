Moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan a șocat lumea sportului și comunitatea din Mureș. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat, iar cauza decesului urmează să fie clarificată în urma necropsiei. Primele informații indică însă că sportivului i s-ar fi făcut rău după ce a intrat în apă imediat după o ședință de saună.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, pe un lac din apropierea comunei Apold, localitate al cărei primar era fostul mijlocaș. Gabi Mureșan petrecea timpul alături de câțiva prieteni, iar după saună a intrat în lac pentru a se răcori.

Potrivit primelor informații, medicii iau în calcul posibilitatea ca schimbarea bruscă de temperatură să-i fi provocat un șoc termic. O altă ipoteză este aceea că fostul fotbalist ar fi suferit o problemă medicală care s-a manifestat în momentul în care se afla în apă. Cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legiști.

La scurt timp după ce a început să înoate, cei aflați pe mal au observat că Gabi Mureșan întâmpina dificultăți și nu mai reușea să ajungă la suprafață.

Unul dintre prietenii săi, preot în comuna Apold, a încercat să îl găsească înainte de sosirea echipelor de intervenție.

„După ce am făcut saună, am intrat în lac toți trei. Gabi a ieșit la înot până pe cealaltă parte a lacului. Îl așteptam să se întoarcă. La un moment dat am văzut că îi era greu să înoate. Am luat imediat paddle-board-ul și am mers spre locul unde l-am văzut ultima dată. Am început să mă scufund și să-l caut”, a povestit preotul Lucian Toni.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 22:50, iar la fața locului au intervenit pompieri, scafandri și echipaje medicale.

Operațiunea de căutare a durat aproximativ 40 de minute. Salvatorii au reușit să îl localizeze cu ajutorul semnalului emis de ceasul inteligent pe care îl purta la mână.

Sportivul a fost scos din apă și predat echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare.

„În aproximativ 40 de minute a fost găsit, scos din apă și predat echipajelor medicale, care au început resuscitarea”, a declarat Robert Kovacs, șeful Salvamont Mureș.

Gabi Mureșan a fost transportat în stare gravă la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan s-a întors în județul Mureș și a fost ales primar al comunei Apold.

Fostul mijlocaș a evoluat timp de șase sezoane la CFR Cluj, perioadă în care a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe. De asemenea, a făcut parte din echipa care a obținut rezultate importante în competițiile europene, în meciuri cu adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga.

Moartea sa a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului, iar joi seară suporterii CFR Cluj i-au adus un ultim omagiu.