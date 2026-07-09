Apar noi informații despre noaptea în care fostul fotbalist Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Preotul Toni Lucian Dumitru, prieten apropiat al fostului mijlocaș de la CFR Cluj, a povestit ce s-a întâmplat înainte ca acesta să se înece și care au fost ultimele cuvinte rostite de fostul fotbalist.

Gabi Mureșan și preotul Toni Lucian Dumitru erau prieteni apropiați și obișnuiau să facă saună împreună de mai multe ori pe săptămână. În seara tragediei, cei doi au mers să înoate în lacul aflat în apropierea localității Apold.

Părintele spune că nimic nu anunța drama care avea să urmeze. La un moment dat, fostul fotbalist s-a îndepărtat mai mult decât de obicei de mal, iar la întoarcere a început să simtă că nu mai are putere.

„De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă». S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da». M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană… Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot»”, a povestit părintele, potrivit GSP.

Preotul a relatat că a încercat în repetate rânduri să îl găsească pe Gabi Mureșan, însă căutările au fost îngreunate de întuneric și de adâncimea lacului, care avea aproximativ patru metri. Acesta a spus că s-a scufundat de mai multe ori, dar nu a reușit să ajungă în locul în care se afla fostul fotbalist.

Părintele a explicat că pompierii au intervenit cu o barcă, însă scafandrul din Mureș a ajuns abia după aproximativ două ore. Găsirea lui Gabi Mureșan a mai durat peste o jumătate de oră. Fostul fotbalist a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, nu a mai putut fi salvat.

Gabi Mureșan a murit la vârsta de 44 de ani. După retragerea din fotbal, fostul mijlocaș s-a stabilit în localitatea Apold, județul Mureș, unde ocupa funcția de primar.

De-a lungul carierei, Gabi Mureșan a evoluat pentru mai multe echipe importante din România. Și-a început parcursul la Gaz Metan Mediaș, a jucat apoi pentru Gloria Bistrița, iar în 2007 a ajuns la CFR Cluj.

Alături de formația din Gruia, fostul mijlocaș a câștigat opt trofee, printre care și trei titluri de campion al României, obținute în sezoanele 2008, 2010 și 2012.