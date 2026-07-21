Din cuprinsul articolului Poliția investighează circumstanțele tragediei

Actorul și regizorul italian Pippo di Marca, una dintre personalitățile marcante ale teatrului de avangardă din Italia, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma.

Incidentul s-a produs la locuința artistului, aflată la etajul al cincilea al unui imobil din cartierul Trastevere.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, care au încercat să îl resusciteze pe Pippo di Marca. În ciuda manevrelor efectuate, medicii nu au reușit să îi salveze viața, iar decesul a fost declarat la locul incidentului.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Potrivit informațiilor preliminare, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei căderi accidentale sau a unui gest intenționat.

Până la finalizarea investigațiilor, poliția nu a anunțat o concluzie privind circumstanțele în care actorul și regizorul și-a pierdut viața.