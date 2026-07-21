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Doliu în lumea teatrului. Un cunoscut actor și regizor a murit după ce a căzut de la balconul locuinței sale

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Doliu în lumea teatrului. Un cunoscut actor și regizor a murit după ce a căzut de la balconul locuinței saleSursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Actorul și regizorul italian Pippo di Marca, una dintre personalitățile marcante ale teatrului de avangardă din Italia, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma.

Incidentul s-a produs la locuința artistului, aflată la etajul al cincilea al unui imobil din cartierul Trastevere.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, care au încercat să îl resusciteze pe Pippo di Marca. În ciuda manevrelor efectuate, medicii nu au reușit să îi salveze viața, iar decesul a fost declarat la locul incidentului.

Pippo di Marca

Sursa foto: Wikipedia

Poliția investighează circumstanțele tragediei

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Potrivit informațiilor preliminare, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei căderi accidentale sau a unui gest intenționat.

Până la finalizarea investigațiilor, poliția nu a anunțat o concluzie privind circumstanțele în care actorul și regizorul și-a pierdut viața.

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