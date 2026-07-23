Actrița Adela Mărculescu, una dintre cele mai importante personalități ale teatrului românesc, a murit la 87 de ani, a anunțat joi Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. Artista și-a dedicat peste șase decenii scenei Naționalului, unde a interpretat zeci de roluri în spectacole care au rămas în istoria teatrului românesc.

Instituția a transmis că Adela Mărculescu a rămas pe scenă până în ultimele luni de viață, continuând să joace în repertoriul curent al teatrului.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, promoția 1959, la clasa maestrului Alexandru Finți, Adela Mărculescu a devenit actriță a Teatrului Național din București în anul 1964.

Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în spectacolul „Înșir'te mărgărite”, iar de atunci a rămas fidelă aceleiași instituții timp de peste 60 de ani.

De-a lungul carierei a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori români și a interpretat personaje din dramaturgia românească și universală.

Printre cele mai cunoscute interpretări ale sale se numără Epancina Aglaia din „Idiotul” de F.M. Dostoievski, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana din piesa cu același nume de Camil Petrescu și Margareta Aldea din „Gaițele”.

Unul dintre rolurile definitorii ale carierei sale a fost Clitemnestra din spectacolul „Electra – O trilogie antică”, montat în 1990 de Andrei Șerban, producție considerată o referință a teatrului românesc pe plan internațional.

În anii următori, Adela Mărculescu a continuat să interpreteze roluri importante în spectacole precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” și „Dulcea pasăre a tinereții”.

Actrița a rămas activă până în ultimele luni de viață. În repertoriul Teatrului Național din București putea fi văzută în rolul Doamnei Boyle din spectacolul „Cursa de șoareci”, după Agatha Christie, și în rolul Chiriachiței din „Titanic Vals”, de Tudor Mușatescu.

Pe lângă activitatea din teatru, Adela Mărculescu a jucat și în numeroase filme, între care „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”.

A fost apreciată pentru eleganța interpretării, rigoarea artistică și vocea sa inconfundabilă.

Distincții pentru întreaga activitate

De-a lungul carierei, Adela Mărculescu a primit numeroase distincții, printre care Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, acordat în 2020.

Potrivit Teatrului Național „I.L. Caragiale”, trupul neînsuflețit al actriței va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde cei care au admirat-o îi vor putea aduce un ultim omagiu începând cu ora 12:00.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.