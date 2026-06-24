O sportivă de origine română și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în apropiere de Palermo, în sudul Italiei. Potrivit anunțului făcut de Federația Română de Ciclism, tragedia a avut loc în timpul unui antrenament de ciclism.

Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit pe 21 iunie, în urma accidentului petrecut în localitatea Pioppo, din zona Monreale, aflată în apropierea orașului Palermo.

Conform informațiilor comunicate de autoritățile italiene, accidentul s-a produs după ce șoferul unui autoturism Fiat 500X ar fi intrat pe sensul opus în timpul unei depășiri neregulamentare. Mașina a lovit un grup de cicliști care se antrenau pe șosea, iar impactul a avut consecințe dramatice.

Sportiva de origine română a suferit răni grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. În același accident au fost răniți și alți doi cicliști.

Unul dintre aceștia a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă medicii au anunțat că starea sa este stabilă.

Anchetatorii italieni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

În urma accidentului fatal, reprezentanții Federației Române de Ciclism și-au exprimat regretul față de pierderea suferită de familia acesteia.

„O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația într-un mesaj public.

La finalul săptămânii trecute, Alex Berea, unul dintre piloții apreciați ai competițiilor de viteză în coastă și circuit, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut public de Federația Română de Automobilism Sportiv prin intermediul rețelelor de socializare.

Cunoscut pentru activitatea sa din motorsport, Alex Berea nu a fost doar un competitor de succes, ci și un susținător al dezvoltării acestui domeniu. Instructor auto și fondator al echipei AB Motorsport, el s-a implicat activ în formarea și sprijinirea noilor generații de piloți, contribuind la promovarea automobilismului sportiv românesc.