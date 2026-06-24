Tragedie în Italia. O sportivă româncă a murit în timpul unui antrenament
- Mădălina Sfrijan
- 24 iunie 2026, 13:39
O sportivă de origine română și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în apropiere de Palermo, în sudul Italiei. Potrivit anunțului făcut de Federația Română de Ciclism, tragedia a avut loc în timpul unui antrenament de ciclism.
Sportiva româncă, victima unui accident
Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit pe 21 iunie, în urma accidentului petrecut în localitatea Pioppo, din zona Monreale, aflată în apropierea orașului Palermo.
Conform informațiilor comunicate de autoritățile italiene, accidentul s-a produs după ce șoferul unui autoturism Fiat 500X ar fi intrat pe sensul opus în timpul unei depășiri neregulamentare. Mașina a lovit un grup de cicliști care se antrenau pe șosea, iar impactul a avut consecințe dramatice.
Alți doi cicliști au fost răniți
Sportiva de origine română a suferit răni grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. În același accident au fost răniți și alți doi cicliști.
Unul dintre aceștia a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă medicii au anunțat că starea sa este stabilă.
Anchetatorii italieni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Federația Română de Ciclism, mesaj pentru familia sportivei
În urma accidentului fatal, reprezentanții Federației Române de Ciclism și-au exprimat regretul față de pierderea suferită de familia acesteia.
„O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația într-un mesaj public.
Pilotul Alex Berea s-a stins recent
La finalul săptămânii trecute, Alex Berea, unul dintre piloții apreciați ai competițiilor de viteză în coastă și circuit, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut public de Federația Română de Automobilism Sportiv prin intermediul rețelelor de socializare.
Cunoscut pentru activitatea sa din motorsport, Alex Berea nu a fost doar un competitor de succes, ci și un susținător al dezvoltării acestui domeniu. Instructor auto și fondator al echipei AB Motorsport, el s-a implicat activ în formarea și sprijinirea noilor generații de piloți, contribuind la promovarea automobilismului sportiv românesc.