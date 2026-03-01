A murit Vasile Constantin „Mao”, antrenorul care a construit o școală de campioni în rugbyul românesc

Rugbyul românesc a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Vasile Constantin „Mao”, fondatorul CSS Locomotiva și unul dintre cei mai respectați formatori de juniori, a încetat din viață, anunță Federația Română de Rugby. De-a lungul a zeci de ani, a descoperit, format și lansat în marea performanță generații întregi de jucători, impunând un standard de excelență la nivel juveni.

Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori de juniori din istoria rugbyului autohton, Vasile Constantin a construit, începând din 1976, la CSS Locomotiva, un adevărat model de performanță. Alături de Nicolae Manolache, a transformat clubul într-o pepinieră de referință, care a dominat competițiile juvenile timp de peste un deceniu

Între 1976 și 1992, echipele sale au cucerit 12 titluri naționale, dintre care opt consecutive, și au mai obținut patru clasări pe locul secund. În acea perioadă, rugbyul juvenil românesc a fost marcat de disciplina tactică, pregătirea fizică riguroasă și mentalitatea competitivă impusă de „Mao”. Peste 50 de jucători formați la Locomotiva au ajuns ulterior la naționala de seniori, reprezentând România la cel mai înalt nivel.

Între 1986 și 1990 a ocupat funcția de antrenor federal și selecționer al naționalei de juniori, cu care a obținut trei titluri de vicecampion european.

Vasile Constantin s-a născut la 7 octombrie 1937, în satul Plevna, județul Călărași. A descoperit rugbyulîn perioada 1951–1955, pe când era elev la Școala de Construcții, sub îndrumarea profesorului Mitică Ionescu.

Porecla „Mao” i-a rămas din copilărie. Fratele său mai mare a fost strigat astfel la școală, iar diminutivul a devenit, în timp, parte din identitatea sa. „I-au spus Mao. Iar mie mi-au zis Mao mic. Cu timpul mi-a rămas doar Mao. Mi-a plăcut, acum face parte din numele meu", povestea cu ani în urmă Vasile Constantin.

La doar 18 ani a câștigat titlul național la juniori cu echipa Constructorul, iar doi ani mai târziu a cucerit Cupa României la seniori. A fost selecționat și la echipa națională, însă o ruptură de ligamente încrucișate i-a întrerupt parcursul la prima reprezentativă.

În perioada 1958–1961 a fost legitimat la Știința București, combinând rugbyul cu atletismul. După absolvirea Facultății de Sport, a devenit profesor de educație fizică medicală.

Drumul în antrenorat a început la Electroputere Craiova, în Divizia B, după care s-a orientat către sectorul juvenil. A pregătit echipe precum Viitorul București, CS Școlarul București și Rapid București, club cu care a câștigat, în 1971, titlul național de juniori.

Ulterior, în 1976, a pus bazele CSȘ Locomotiva, proiect care avea să devină cel mai prolific centru de formare din rugbyul românesc.

Activitatea sa nu s-a limitat la România. Între 1992 și 2007 a activat în Portugalia, unde a fost profesor la Universitatea din Coimbra, la catedra de rugby, și antrenor al echipei de juniori a orașului Coimbra, având un rol important în dezvoltarea rugbyului local.

Pe lângă activitatea din teren, Vasile Constantin „Mao” a fost și autor de lucrări de specialitate, printre care „Rugby pentru copii și tineri”, „Tehnica și tactica în rugby”, „Bucurii și tristeți în rugbyul românesc”, „Gimnastica medicală în tratamentul reumatismului articular” și cursul „Metodica Învățării Jocurilor Sportive în Ora de Educație Fizică”.

Chiar și la vârste înaintate a rămas activ în sport, devenind campion balcanic la aruncarea greutății la categoria +75 de ani și campion național la aceeași probă la categoria +80 de ani.

Pentru sutele de sportivi pe care i-a format, Vasile Constantin „Mao” va rămâne nu doar antrenorul care i-a condus spre performanță, ci și omul care le-a modelat caracterul și le-a influențat parcursul în viață.