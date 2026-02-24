România joacă la Tbilisi pentru un loc în finala Campionatului European de rugby

România va evolua în deplasare contra Georgiei, pe 8 martie, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby, potrivit programului anunțat marți de Rugby Europe pentru fazele 1-4 și 5-8 ale competiției, . Confruntarea dintre cele două naționale readuce în prim-plan și miza tradițională a Cupei Antim Ivireanu, trofeu pus în joc la duelurile directe dintre cele două reprezentative, cu excepția partidelor disputate la Cupa Mondială.

În aceeași zi în care „stejarii” vor intra pe teren la Tbilisi, Portugalia și Spania se vor întâlni la Lisabona, în cealaltă semifinală pentru locurile 1-4.

Meciul Georgia – România este programat pe 8 martie, de la ora 13:00, pe Avchala Stadium din Tbilisi. Tot pe 8 martie, la ora 17:00, la Lisabona, Portugalia va primi vizita Spaniei.

În zona locurilor 5-8, Elveția și Germania vor juca pe 7 martie, la Yverdon les Bains, de la ora 14:00, pe Stade Municipal. Tot pe 7 martie, Belgia va înfrunta Țările de Jos, la Dendermonde, de la ora 21:00, pe Sportcomplex Sint-Gillis.

Partidele pentru pozițiile 7 și 5 se vor disputa pe Estadio Nacional Complutense, în timp ce finala mică și ultimul act al competiției vor avea loc pe Estadio Ontime Butarque.

Pentru duelul de la Tbilisi, staff-ul tehnic a selectat un lot lărgit format din 35 de jucători, dintre care 19 înaintași și 16 jucători de treisferturi. Față de partidele anterioare, în grupul convocat apar patru nume noi: Lukas Mitu, legitimat în Franța, dar și Sergiu Puescu, Mariano Radu și Alexandru Harasim, proveniți din campionatul intern.

Naționala de rugby a României a pierdut ultimul meci din grupele Campionatului European

Echipa României a fost învinsă de Portugalia, la Lisabona cu 44-7 (25-7). Stejarii au terminat astfel pe locul secund în Grupa B și vor juca în semifinalele competiției cu Georgia, pe terenul campioanei en-titre, partidă programată pentru weekendul 7-8 martie