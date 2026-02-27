România va juca împotriva Georgiei în semifinalele Campionatului European. Când vor intra Stejarii în cantonament

Naționala de rugby a României va întâlni Georgia în semifinalele Campionatului European, pe data de 8 martie, de la ora 13:00, pe Avchala Stadium din Tbilisi. Pentru acest meci, staff-ul tehnic a convocat 35 de jucători.

Stejarii se vor reuni pe data de 1 martie, la București, unde vor intra într-un cantonament centralizat. Echipa va pleca spre Tbilisi în seara zilei de 4 martie.

Adrian Ţală este convocat în premieră la echipa naţională, după ce a evoluat pentru toate naţionalele de juniori, pentru România U20 şi România A, precum şi pentru CSM Ştiinţa Baia Mare, iar în ultimii ani a jucat în Franţa. De asemenea, în acest lot se regăseşte şi Serge Le Mezec, centrul în vârstă de 22 de ani, care evoluează la Lourdes.

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Creţu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ştefan Buruiană (SC Albi), Vasile Balan (CS Rapid), Jean Pierre Smith (CS Dinamo), Adrian Ţală (Union Barbezieux Jonzac). Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), Logan Weidner (CS Rapid).

Linia a III-a: Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Matthew Tweddle (CS Rapid), Etienne Terblanche (CS Dinamo).

Mijlocaş la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua), Williams Jondre (CS Dinamo); Mijlocaş la deschidere: Hinckley Vaovasa, Dănuţ Jipa (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timişoara).

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Tiqe Iliesa (SCM USV Timişoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Serge le Mezec (Lourdes); Centri: Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Nicolas Onuţu (CS Annonay), Dylan Schwartz (CS Dinamo); Fundaşi: Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara), Toni Maftei (CS Rapid).

Din staff-ul tehnic fac parte David Gérard, antrenor principal, Raphaël Saint-André - antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne, antrenor pentru apărare și contact, și Juan Pablo Orlandi, antrenorul înaintării. De pregătirea tehnică se ocupă și Benjamin Lapeyre, antrenor de skills.

Pregătirea fizică este asigurată de Michael Dallery, Paul Cere și Daniel Carpo, ultimii doi având atribuții și pe zona de GPS. Analiza video este realizată de Fabian Bunu și Gilles Soirat, iar partea medicală este coordonată de Petra Melinte, alături de kinetoterapeuții Marius Todosi și Andrei Diaconeasa.