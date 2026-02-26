Cristiano Ronaldo devine acționar în Spania: A cumpărat 25% dintr-un club de fotbal

Cristiano Ronaldo își extinde investițiile în fotbalul spaniol, devenind acționar la un club din Peninsulă. Starul portughez a achiziționat 25% din acțiunile unei grupări din Spania, marcând un nou pas în strategia sa de afaceri dincolo de cariera de jucător, informează theguardian.com.

Cristiano Ronaldo a anunțat joi că a devenit acționar la UD Almería, după ce a cumpărat un pachet de 25% din clubul care evoluează în prezent în a doua ligă spaniolă. Formația este controlată de grupul saudit SMC Group.

Achiziția a fost confirmată printr-un comunicat emis de noua companie a starului portughez, CR7 Sports Investments. Reprezentanții acesteia au descris tranzacția drept o investiție strategică, menită să consolideze implicarea pe termen lung a lui Ronaldo în zona de proprietate și management din fotbalul profesionist. Valoarea acordului nu a fost făcută publică.

Fostul atacant al lui Real Madrid a subliniat că intenționează să colaboreze îndeaproape cu actuala conducere pentru a susține următoarea etapă de creștere a clubului.

Almería traversează un sezon solid în Segunda División, ocupând în prezent locul al treilea, la doar un punct de pozițiile care asigură promovarea directă. În 2024, echipa a încheiat pe ultimul loc în prima ligă spaniolă și a retrogradat.

Președintele clubului UD Almería, Mohamed al-Khereiji, a lăsat să se înțeleagă că implicarea lui Cristiano Ronaldo nu se va limita doar la teren, ci va viza în mod direct și dezvoltarea academiei de juniori.

În prezent legitimat la Al-Nassr, în Saudi Pro League, unde evoluează din 2023 și unde deține și o participație, Cristiano Ronaldo continuă să atragă atenția și dincolo de performanțele sportive. În octombrie anul trecut, el a devenit primul fotbalist inclus în „Indicele Miliardarilor” realizat de Bloomberg.

Revenirea sa recentă în primul „11” al lui Al-Nassr vine după tensiuni legate de modul în care Public Investment Fund (PIF), fondul suveran care controlează patru cluburi din campionat, a gestionat perioada de mercato din iarnă. Pe plan sportiv, Ronaldo traversează o formă excelentă, cu patru goluri înscrise în ultimele trei partide.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat implicarea în clubul spaniol UD Almería, evidențiind dorința sa de a se dedica fotbalului și în afara terenului. Alegerea clubului andaluz, situat în sudul Spaniei, marchează un nou pas în angajamentul de lungă durată al starului portughez față de managementul și proprietatea în fotbalul profesionist.

„Am vrut întotdeauna să contribui la dezvoltarea fotbalului dincolo de ceea ce se întâmplă pe teren. UD Almería are o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Sunt nerăbdător să colaborez cu echipa de conducere pentru a sprijini următoarea etapă de progres a clubului”, a declarat Ronaldo, de cinci ori câștigător al titlului de cel mai bun fotbalist al lumii.

„Suntem extrem de bucuroși că Ronaldo s-a alăturat proiectului nostru. Este unul dintre cei mai mari jucători din istorie, cunoaște perfect campionatul spaniol și înțelege pe deplin potențialul dezvoltării pe care o urmărim aici, atât în privința echipei, cât și a infrastructurii”, a declarat președintele clubului, Mohamed Al Khereiji.

Conform publicației La Voz de Almería, Al Khereiji are în plan chiar posibilitatea de a-l aduce pe Ronaldo pe teren, ca jucător activ al clubului andaluz, adăugând un plus de ambiție proiectului UD Almería.