Omul care i-a ajutat pe americani să înțeleagă Orientul Mijlociu se numește Kemal Hașim Karpat. În Europa, este contestat pentru că nu a recunoscut vreodată „genocidul armean”. A contestat statisticile oficiale din Armenia. În schimb, pentru americani, a jucat un rol esențial în politica externă axată pe Orientul Mijlociu.

Omul care i-a învățat pe americani ce este Orientul Mijlociu s-a numit Kemal Hașim Karpat. A văzut lumina zilei pe 15 februarie 1924, la Babadag, în județul Tulcea. Era fiul imamului Hüseyin oglu Haşim. În acte, se numea Kemal Hașim. Dobrogea are o secțiune muntoasă în partea de nord, numită Munții Dobrogei de Nord. A urmat Seminarul Musulman din Medgidia. A studiat, începând din 1942, Dreptul la Universitatea din Istanbul. Numele de Karpat și l-a luat de la Munții Carpați, în 1946, înainte să își ia licența în Drept. A continuat apoi să studieze peste Ocean, în SUA.

A studiat la Universitatea din Washington și apoi la Universitatea din New York, la nivel de Master și Doctorat. A predat la mai multe universități americane și la universități turcești. A lucrat pentru Comsiliul Economic și Social al ONU.

Suntem la finalul deceniului 8 al secolului XX. Revoluția islamică din Iran a fost un succes pentru islamiști în 1979. Șahul Iranului, susținut de SUA a fost alungat. SUA nu s-au împăcat cu ideea că au pierdut importanta poziție geopolitică. Președintele Jimmy Carter a solicitat CIA, FBI și altor structuri naționale să identifice membrii unui consiliu informal, ai unei comisii de specialiști.

Au fost aleși 14 specialiști care au acceptat să lucreze pentru Casa Albă pe domeniul Orientul Mijlociu. Lui Jimmy Carter i s-a părut că lipsea ceva. Sau mai bine zis, lipsea cineva. Era exact omul care a reușit să arate ce însemna Orientul Mijlociu, Omul a fost Kemal Hașim Karpat.

Kemal Karpat a fost omul care a arătat că după 1945, lumea arabă și-a asumat rolul de a conduce islamul. A fost practic o întreupere a rolului pe care tradițional îl jucaseră două forțe politice: Imperiul Otoman și Imperiul Persan. Teza principală a lui Kemal Karpat era că lumea iraniană și lumea turcă post-otomană începeau să se trezească.

Opiniile lui Kemal Karpat i-au deranat și pe arabi și pe armeni. Totuși, Kemal Karpat a afirmat că Revoluția din 1979 a fost cauzată de faptul că popoarele islamice doreau să participe la actul de guvernare, nu doar să aibă oligarhi tolerați de americani sau de europeni.

Kemal Karpat a publicat prima carte în anul 1959, când avea aproape 35 de ani. El analiza în acea lucrare tranziția Turciei, de la autocrație, la democrație. A mai scris peste 20 de cărți până la finalul vieții. Ultima sa carte a fost dedicată Relațiilor Turciei cu statele Asiei Centrale.

După ce l-a consiliat pe Jimmy Carter, a continuat să lucreze și pentru Președintele SUA Ronald Reagan. Amintirile despre cooperarea cu Administrațiile Carter și Reagan au fost cuprimse în autobiografia „Râul care străpunge muntele“ ( „Dagı Delen Irmak“).

Kemal Karpat a decedat la 20 februarie 2019, în SUA.