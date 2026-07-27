Nicușor Dan trimite la Washington doi oficiali

Președintele Nicușor Dan i-a trimis luni la Washington pe consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, pentru discuții cu administrația Trump și lideri ai Congresului. Vizita are loc după ce trei drone rusești au fost doborâte în trei zile consecutive în spațiul aerian al României.

Marius Lazurca și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au fost trimiși de președintele Nicușor Dan la Washington pentru discuții privind cooperarea de securitate dintre România și Statele Unite.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională a anunțat luni seara, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că agenda vizitei include întâlniri cu reprezentanți ai administrației Trump și cu lideri ai Congresului american.

Discuțiile vor avea ca obiectiv consolidarea cooperării nîn domeniul securității în regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor aeriene produse în ultimele zile.

În mesajul publicat online, consilierul prezidențial a amintit că piloții români au folosit aeronave F-16 de fabricație americană pentru a doborî trei drone rusești.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu administrația Trump și cu liderii Congresului, în vederea consolidării cooperării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre. Piloții români curajoși, care zboară la bordul avioanelor F-16 de fabricație americană, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în domeniul securității cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta. Pace prin forță”, este mesajul publicat de Lazurca pe X.

Anunțul a fost făcut după o serie de trei incidente consecutive în care drone au fost doborâte de Forțele Aeriene Române.

Vineri, 24 iulie, radarele Ministerului Apărării au identificat la ora 9.39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a pătruns ulterior în spațiul aerian al României și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău.

Pentru monitorizarea țintei au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești.

La ora 11.02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate pagube materiale. Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul doborât era o dronă de tip Shahed.

Sâmbătă, o a doua dronă a fost doborâtă în apropierea frontierei României. Duminică, un alt avion F-16 românesc a doborât o dronă în zona Sulina.

După aceste incidente, Marius Lazurca și generalul Gheorghiță Vlad au fost trimiși la Washington pentru discuții cu administrația americană și cu reprezentanți ai Congresului.