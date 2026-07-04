Omul care a scindat Partidul Republican!

Elbridge Colby, subsecretarul Apărării pentru politică la Pentagon, a transformat un birou virtual necunoscut publicului larg în epicentrul celui mai profund conflict intern din sânul GOP în materie de politică externă. România a fost primul front.

Toamna trecută, unul dintre cei mai influenți republicani din Congresul american a ieșit de la Pentagon cu o bănuială care îl rodea: fusese mințit. Conform Washington Post, Reprezentantul Mike D. Rogers, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, aflase că administrația Trump plănuia să retragă mii de soldați din România — tocmai în momentul în care comisia sa cerea Pentagonului să consulte Congresul înainte de orice retragere militară majoră. Rogers a decis să îl testeze pe Elbridge Colby, șeful de politică al Pentagonului, în cadrul unei întâlniri directe în octombrie 2025.

Întrebarea era simplă: urmează reduceri de trupe? Colby a răspuns că nu știe de niciuna. Două săptămâni mai târziu, anunțul a venit: Brigada 2 de Luptă Infanterie a Diviziei 101 Aeropurtate urma să fie retrasă de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, de la Marea Neagră, fără a fi înlocuită. Aproximativ 800 de militari americani de pe flancul estic al NATO — brigada care consolidase prezența alianței în urma invaziei ruse din 2022 — urmau să plece acasă, în Kentucky.

Rogers, căruia România îi acordase titlul onorific de comandor în 2017 pentru sprijinul consecvent față de securitatea țării, era furios. Fac o paranteză și spun: este vorba despre Ordinul Național „Steaua României" în grad de Comandor — cea mai înaltă distincție civilă a statului român.

Klaus Iohannis a conferit-o, în iunie 2017, în a patra zi a vizitei sale în SUA, unui grup de opt membri ai Congresului american, „în semn de înaltă apreciere pentru implicarea personală avută în direcția excelentei cooperări bilaterale în plan politic, militar și economic". Printre ei s-a numărat și Mike Rogers, pe atunci președinte al Subcomitetului pentru forțe strategice din Camera Reprezentanților — ceremonia a avut loc chiar la sediul Congresului din Washington. Alături de el au fost decorați, între alții, Marco Rubio, Ron Johnson, Ben Cardin și Devin Nunes. Să nu mai ziceți că Iohanis nu știa să facă jocuri diplomatice!

Colby, în schimb, a respins acuzația de înșelătorie: la momentul întâlnirii din octombrie, ordinul final nu fusese emis, a argumentat el, iar declarațiile sale au fost atent dozate.

„Sunt foarte atent la ceea ce spun și la ceea ce nu spun”, i-a transmis Colby, ziarul The Washington Post, menționând că îi ceruse congresmenului, printr-o scrisoare oficială, să retracteze acuzația. Rogers a refuzat. Episodul nu a rămas izolat. Pe 29 octombrie 2025, președinții ambelor comisii pentru servicii armate — senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers — au emis o declarație comună în care calificau retragerea drept „abruptă” și „direct contrară strategiei președintelui”, avertizând că aceasta „transmite un semnal greșit Rusiei tocmai în momentul în care președintele Trump aplică presiune pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor”. Cei doi au subliniat că decizia părea „necoordonată” și că „este îngrijorător că Congresul nu a fost consultat în prealabil”.

În afara Washingtonului, subsecretarul apărării pentru politică este o funcție practic necunoscută publicului larg. Dar în arhitectura Pentagonului, este al treilea cel mai important post din instituție — strateg-șef responsabil de dosare precum contraterorismul, descurajarea nucleară și Strategia Națională de Apărare. Elbridge Colby a preluat această funcție în aprilie 2025, după o audiere de confirmare tensionată în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, la 4 martie 2025.

Colby vine dintr-un alt univers decât superiorii săi direcți. Spre deosebire de secretarul Apărării Pete Hegseth — fost ofițer al Gărzii Naționale și personalitate Fox News — sau de adjunctul Steve Feinberg — capitalist de risc reconvertit în funcționar public —, Colby este un produs al elitei de politică externă: diplome de la Harvard și Yale, nepot al fostului director CIA William Colby, veteran al think tank-urilor de la Washington.

Dar în anii premergători celui de-al doilea mandat Trump, Colby s-a transformat într-un critic dur al propriei clase. Teza sa centrală: America risipește resurse militare pe angajamente globale dispersate, în timp ce China construiește capacitatea de a modifica raportul de forțe în Pacific. Înarmarea Ucrainei în timp ce Pentagonul nu are suficiente stocuri pentru un eventual război cu China privind Taiwanul i se pare o eroare strategică gravă. Tocmai această filozofie l-a adus în coliziune frontală cu „șoimii” republicani din Congres. „Sunt aceiași oameni care cer atacarea Iranului și care cer totodată escaladarea războiului din Ucraina.

„A te bate cu mai mulți dușmani în același timp este pur și simplu nesăbuit” a spus Elbridge Colby, într-un interviu cu Tucker Carlson, în la 2024. La audierea din martie 2025, Colby s-a confruntat cu un Senat republican sceptic. Senatorul Wicker i-a contestat deschis viziunile despre Europa și Ucraina. Totuși, sub presiunea administrației — inclusiv a vicepreședintelui JD Vance, care a apărut personal la audiere pentru a-și exprima sprijinul —, senatorii au cedat. Vance a declarat că Colby va aduce „tipul de perspectivă de care avem atât de mare nevoie la Departamentul Apărării”. Confirmarea a trecut, dar rezervele au rămas.

Dacă episodul României a aprins fitilul, audierile din noiembrie 2025 au produs explozia. Cei doi adjuncți nominalizați ai lui Colby — Austin Dahmer și Alex Velez-Green — au apărut în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului pentru audieri de confirmare care s-au transformat rapid în ședințe de descărcare colectivă a frustrărilor republicane.

„Știți cine e cel mai greu de contactat din administrația Trump? Subsecretarul apărării pentru politică. Și noi suntem de aceeași parte!”, a spus Sen. Dan Sullivan (R-Alaska), audierea lui Austin Dahmer, noiembrie 2025. Wicker a mers și mai departe, declarând că retragerea din România era „abruptă” și mergea „contra politicii președintelui Trump, care a spus că nu vor fi reduceri de trupe în Europa”. Dahmer a susținut că Pentagonul informase comisia de trei ori despre retragere. Wicker a replicat că nici personalul majoritar, nici cel minoritar nu erau la curent cu vreun briefing. Velez-Green a clarificat ulterior că era vorba de notificări expediate cu mai puțin de o săptămână înainte de anunțul oficial — iar România fusese înștiințată abia cu două zile înainte de anunțul public. Senatorii au extins criticile dincolo de România.

Wicker a declarat că, în discuțiile cu parteneri din Japonia, Taiwan, Coreea de Sud și statele baltice, că a auzit în mod repetat că „biroul de politică al Pentagonului pare să facă ce vrea fără să coordoneze, nici măcar în interiorul executivului american”. Comisia a blocat ulterior votul privind confirmarea lui Dahmer și Velez-Green, fiind insuficienți republicani care au susținut avansarea nominalizărilor. Senatorii au adăugat și acuzații directe la adresa lui Colby personal.

Reprezentantul Michael R. Turner (Ohio), republican senior în Comisia pentru Servicii Armate a Camerei, l-a calificat pe șeful de politică drept „duplicitar” în cadrul unei audieri din martie 2026. Colby a negat ambele caracterizări. Senatorul Rick Scott (Florida) a votat pentru confirmarea lui Colby în 2025, dar continuă să blocheze confirmarea adjuncților săi, argumentând simplu: „Nu voi sprijini persoane care nu susțin agenda președintelui.”

Dincolo de România, două alte episoade au adâncit prăpastia dintre Colby și aripa pro-atlantică a republicanilor. Primul: în iunie 2025, Hegseth a aprobat o revizuire elaborată de echipa Colby pentru conservarea armelor de mare valoare în perspectiva unui eventual conflict cu China privind Taiwanul. Revizuirea nu recomanda explicit oprirea ajutorului pentru Ucraina, dar a creat o ambiguitate suficient de profundă pentru ca oficialii militari să nu mai știe ce echipamente pot livra. Întreruperea livrărilor a durat săptămâni, tocmai când Ucraina înregistra pierderi tot mai mari pe front.

La audierea lui Dahmer din noiembrie 2025, senatorul Sullivan l-a presat pe adjunctul nominalizat pe tema pauzei. Dahmer a declarat că nu este „la curent” cu nicio oprire a ajutorului pentru Kiev — deși o confruntare mediatizată la Casa Albă oprise temporar fluxul de arme, iar o revizuire separată a stocurilor fusese confirmată public. Declarația a iritat profund senatorii prezenți.

Al doilea episod: vara trecută, când senatorul Wicker pregătea o delegație a Congresului în Taiwan, biroul lui Colby a îndemnat administrația să nu sprijine vizita, temându-se de o reacție negativă din partea Beijingului. Armata a furnizat în cele din urmă o aeronavă pentru delegație, dar episodul a confirmat bănuielile celor care credeau că Colby prioritizează liniștea Chinei față de solidaritatea cu aliații. „Suntem destul de mulți cei îngrijorați de unele acțiuni care nu au fost în interesul președintelui și nu au sprijinit aliații noștri. Republicanii nu pot fi izolaționiști”, a spus Sen. Rick Scott (R-Florida).

Publicată în ianuarie 2026 și apărată de Colby în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului pe 3 martie 2026, Strategia Națională de Apărare (NDS) a adăugat noi motive de fricțiune. Documentul plasează apărarea teritoriului american și Emisfera Vestică în fruntea priorităților, urmată de descurajarea Chinei în Pacific. Europa apare în text, dar rămâne pe fundal. Taiwanul nu apare explicit — o omisiune remarcată imediat de Wicker.

„În esență, documentul obscurizează amenințarea Partidului Comunist Chinez, iar China este amenințarea noastră principală de referință”, i-a spus Wicker lui Colby în fața comisiei. Colby a ripostat că ambiguitatea este deliberată — strategia vrea să fie „puternică și clară, dar discretă” — și că toată lumea înțelege ce înseamnă „primul lanț insular” chiar dacă Taiwanul nu este menționat explicit. Democrații au adăugat un alt dosar la lista de întrebări: atacul SUA și Israelului asupra Iranului, lansat pe 28 februarie 2026. Senatoarea Jeanne Shaheen (D-NH) l-a întrebat pe Colby dacă au existat eforturi de a descuraja Israelul să lovească. Colby a evitat un răspuns direct, reiterând formula care a devenit mantra sa: „Sunt locotenentul președintelui.” Stars and Stripes a consemnat că Colby a asigurat comisia că războiul din Iran nu va fi o „construcție de națiuni” și nu va fi „interminabil” — o formulare care a convins puțini sceptici.

„Înțelegem, din instrucțiunile președintelui, că aceasta nu este construcție de națiuni. Nu va fi interminabil” a spus Elbridge Colby, la Comisia pentru Servicii Armate a Senatului, pe 3 martie 2026. Paradoxul nu a scăpat nimănui: anti-intervenționistul Colby apăra acum un război pe care îl criticase implicit prin toată arhitectura sa intelectuală. La fel ca JD Vance — care conduce personal negocierile pentru un acord de pace cu Iranul —, Colby a ales să rămână în interiorul administrației și să execute politica președintelui, chiar și acolo unde ea contrazice propriile convingeri anterioare. Mulți anti-intervenționiști proeminenți, precum Tucker Carlson, au rupt cu Trump tocmai pe acest dosar. Colby nu.

După audierea din noiembrie 2025, în care fusese vizibil frustrat, senatorul Sullivan a ales să deschidă un canal direct. „Am fost foarte direct și i-am spus că trebuie să vină pe la noi”, a declarat Sullivan. De atunci, Colby a vizitat Capitoliul în mod repetat, întâlnindu-se cu zeci de legislatori din ambele partide. Până în iunie 2026, biroul de politică aprobase peste 360 de întâlniri și convorbiri cu Congresul, potrivit Pentagonului. „S-a îmbunătățit dramatic”, a recunoscut Sullivan.

Alți legislatori au confirmat că volumul angajamentului a crescut și că le-a schimbat opinia despre biroul de politică. Dar nu toți au fost convinși. „A fost ca și cum ai smulge dinți încercând să obții informații”, i-a spus Rogers lui Colby direct, când acesta a depus mărturie în Camera Reprezentanților în martie 2026.

Pentagonul a contra-atacat pe frontul comunicării: secretarul de presă Sean Parnell a declarat că Colby este „în deplin acord” cu Hegseth și că a „muncit neobosit pentru a-i implica pe legislatori din toată Colina”. Un oficial senior al Pentagonului a adăugat, pe fond, că unii legislatori și consilieri republicani au refuzat direct întâlnirile cu personalul biroului de politică — ceea ce pune sub semnul întrebării sinceritatea plângerilor lor. Scott (Florida) continuă să blocheze confirmarea lui Dahmer și Velez-Green, iar nominalizările rămân suspendate. Wicker a pus sub semnul întrebării faptul că NDS nu menționează explicit Taiwan și nu abordează coordonarea amenințărilor între adversari — China, Rusia, Iran, Coreea de Nord. Colby, ca răspuns, se descrie drept un „locotenent loial” și asigură că Hegseth îl va corecta dacă va ieși din linie.

Dincolo de episoadele individuale — România, Ucraina, Taiwan, Iran —, disputa din jurul lui Colby reflectă o fractura doctrinară profundă în sânul Partidului Republican. Pe de o parte, „șoimii” tradiționali: susținători ai cheltuielilor de apărare mari, ai angajamentelor globale ale SUA, ai sprijinului pentru aliați. Pe de altă parte, „realiștii restrângerii”: cei care cred că America trebuie să aleagă bătăliile, să prioritizeze China și să ceară aliaților să se autofinanțeze.

Trump a câștigat alegerile din 2024 curtând ambele tabere: promitea un buget de apărare record de 1.500 de miliarde de dolari și, în același timp, retragerea din angajamentele costisitoare din Europa. A acționat pe ambele fronturi în al doilea mandat — dar, inevitabil, tensiunea dintre cele două viziuni a trebuit să izbucnească undeva. Locul ales de destin a fost biroul subsecretarului apărării pentru politică.

„Opinia lui Trump este singura care contează. Și își schimbă politica de la o zi la alta” a spus Justin Logan, Cato Institute. Colby a ieșit din această bătălie internă republicană fără să câștige definitiv, dar și fără să cadă. Hegseth l-a susținut public. Vance i-a garantat confirmarea. Trump nu l-a demis, deși unii republicani l-au îndemnat s-o facă. Iar paradoxul rămâne intact: omul care a argumentat cel mai articulat că America nu trebuie să se bată pe mai multe fronturi simultan se află acum în mijlocul unui război pe trei fronturi — cu Iranul pe câmpul de luptă, cu Congresul republican pe Colina Capitoliului și cu propria sa arhitectură intelectuală în forul interior.

Miza acestui război intern depășește disputa dintre două tabere din Pentagon. Rezultatul va arăta dacă viziunea strategică promovată în primul mandat Trump va deveni noua direcție a politicii de securitate americane sau va rămâne doar un episod excepțional. Deocamdată, verdictul este amânat, la fel ca și confirmarea în Senatul SUA a celor doi adjuncți ai lui Elbridge Colby.

Elbridge Colby a devenit, poate fără să își fi propus inițial, catalizatorul care a scos la lumină fisura profundă din interiorul Partidului Republican post-Trump. Omul care a susținut cu cea mai mare coerență intelectuală o doctrină a „restrângerii strategice” – concentrarea resurselor americane asupra Chinei și evitarea risipirii lor în teatre secundare – s-a trezit prins exact în capcana pe care a avertizat-o ani de zile: un război pe mai multe fronturi, de data aceasta intern.

România a fost doar primul test vizibil. Dincolo de retragerea brigăzii de la Kogălniceanu, disputa reală nu este despre câteva sute de militari, ci despre ce înseamnă de fapt „America First” în secolul XXI. Este o confruntare între o viziune realist-restrângătoare, care vrea o Americă puternică dar selectivă, și instinctul tradițional al Partidului Republican de a rămâne hegemon global, cu angajamente militare extinse și cheltuieli generoase pentru aliați.

Până acum, Donald Trump a reușit să navigheze între aceste două ape, dar tensiunea acumulată în jurul lui Colby arată că echilibrul este fragil. Colby însuși ilustrează paradoxul administrației: un teoretician anti-intervenționist care execută loial o politică ce include un război cu Iranul, blochează confirmări în Senat și menține o relație tensionată cu aripa congresională a propriului partid. Ceea ce se decide acum în birourile Pentagonului și în sălile de audieri de pe Capitol Hill nu este doar soarta unui subsecretar. Este însăși direcția strategică a Statelor Unite pentru următorii ani: va reuși Washingtonul să-și recalibreze prioritățile către Pacific fără să slăbească periculos flancul european, sau fractura doctrinară va adânci diviziunile interne republicane exact în momentul în care concurența cu China devine tot mai acută? Verdictul final nu aparține nici lui Colby, nici „șoimilor” din Congres.

El va fi dat de rezultatele concrete ale acestei administrații – și de cât de mult va reuși Trump să impună o viziune coerentă asupra unui partid care, pe dosarul apărării, pare mai divizat ca oricând.