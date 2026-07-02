Valoarea pensiei din România este influențată de mai mulți factori, iar deciziile luate de-a lungul anilor pot avea un impact semnificativ asupra sumei încasate după retragerea din activitate. Numărul anilor de cotizare, nivelul veniturilor pentru care s-au plătit contribuțiile sociale și perioada petrecută în câmpul muncii sunt doar câteva dintre elementele care pot face diferența între o pensie mai mică și una mai avantajoasă. Unul dintre cele mai importante elemente este stagiul de cotizare, potrivit CNPP.

Cu cât o persoană contribuie mai mulți ani la sistemul public de pensii, cu atât are șanse mai mari să acumuleze un punctaj superior. În prezent, pensia este calculată în funcție de punctele de pensie obținute de-a lungul întregii cariere, iar fiecare lună pentru care s-au achitat contribuțiile contează.

La fel de important este nivelul veniturilor pentru care au fost plătite contribuțiile sociale. Salariații care au avut, în mod constant, venituri peste media pe economie acumulează un punctaj mai mare decât cei care au avut salarii mici. Din acest motiv, venitul declarat oficial este esențial. Plata unei părți din salariu „la negru” sau „în plic” poate aduce un câștig imediat, însă pe termen lung reduce semnificativ valoarea pensiei.

O altă variantă prin care viitorii pensionari își pot crește veniturile este continuarea activității după îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Fiecare an suplimentar lucrat înseamnă noi contribuții și, implicit, un punctaj mai mare, ceea ce poate conduce la o pensie mai ridicată atunci când persoana decide să se retragă definitiv din activitate.

Pentru cei care au perioade lipsă în istoricul contribuțiilor există și posibilitatea cumpărării vechimii în muncă, în condițiile prevăzute de lege. Această opțiune este disponibilă doar în anumite situații și poate fi utilă persoanelor care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare necesar pentru acordarea pensiei. Totuși, cumpărarea vechimii nu garantează automat o pensie foarte mare, ci poate ajuta atât la îndeplinirea condițiilor de pensionare, cât și la majorarea punctajului.

În ultimii ani, tot mai mulți români au început să acorde atenție și pensiilor private. Participarea la Pilonul II este obligatorie pentru anumite categorii de salariați, iar contribuțiile acumulate se transformă într-o sursă suplimentară de venit la pensionare.

În același timp, Pilonul III, care este facultativ, permite economisirea voluntară prin contribuții lunare, oferind posibilitatea obținerii unor venituri suplimentare la bătrânețe.

Salariații care își schimbă des locul de muncă se pot confrunta cu probleme în momentul în care ating vârsta de pensionare

De asemenea, este important ca persoanele care schimbă frecvent locul de muncă să verifice dacă angajatorii au declarat și plătit contribuțiile sociale. În lipsa acestora, perioadele respective pot afecta calculul pensiei. În cazul unor neconcordanțe, documentele care dovedesc activitatea desfășurată pot fi esențiale pentru clarificarea situației.

Noua legislație privind sistemul public de pensii pune un accent mai mare pe contributivitate, ceea ce înseamnă că pensia reflectă într-o măsură mai mare contribuțiile efectiv plătite pe parcursul vieții profesionale. Astfel, persoanele care au avut o activitate continuă și au contribuit constant la sistem au cele mai mari șanse să beneficieze de pensii mai ridicate.