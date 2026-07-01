Începând cu 1 iulie, majorarea salariului minim brut pe economie aduce mai multe schimbări care îi afectează atât pe actualii angajați, cât și pe viitorii pensionari. Printre cele mai importante se numără creșterea vârstei de pensionare pentru unele femei, majorarea costului pentru cumpărarea vechimii în muncă și modificarea punctajului de pensie pentru persoanele plătite cu salariul minim. Potrivit actului normativ, salariul minim brut pe economie crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, iar această modificare influențează mai multe elemente din sistemul public de pensii.

Procesul de egalizare a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați continuă și în 2026. De la 1 iulie, femeile vizate de noul calendar de pensionare se vor putea pensiona la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât până acum. Totodată, stagiul complet de cotizare crește la 33 de ani și 5 luni.

În cazul bărbaților, condițiile rămân neschimbate: 65 de ani vârsta standard de pensionare și 35 de ani stagiu complet de cotizare.

Majorarea salariului minim înseamnă și un punctaj de pensie ușor mai mare pentru persoanele remunerate la acest nivel.

În prezent, un angajat plătit cu salariul minim obține un punctaj lunar de aproximativ 0,44 puncte. După 1 iulie, acesta va crește la aproximativ 0,47 puncte, deoarece venitul brut utilizat la calcul este mai mare.

Creșterea nu este spectaculoasă, însă poate avea efecte pe termen lung. Estimările arată că, pentru o persoană care lucrează timp de 30 de ani pe salariul minim, pensia ar putea fi mai mare cu aproximativ 50 de lei.

O altă schimbare importantă îi privește pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare prin cumpărarea vechimii.

În prezent, un an de vechime costă 12.150 de lei, însă după majorarea salariului minim prețul va ajunge la 12.975 de lei, cu 825 de lei mai mult.

Contribuția lunară minimă va crește de la aproximativ 1.013 lei la 1.081,25 lei, deoarece aceasta reprezintă 25% din salariul minim brut.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare cu maximum șase ani anteriori datei semnării contractului.

Perioadele pot fi continue sau fragmentate, în funcție de situația fiecărei persoane.