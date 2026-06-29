Românii ar putea avea în viitor posibilitatea de a economisi pentru pensie prin intermediul unor conturi individuale de investiții, ale căror câștiguri ar putea fi scutite de impozit.

Senatul a adoptat luni, în calitate de primă Cameră sesizată, un proiect de lege care introduce acest mecanism destinat investițiilor pe termen lung, urmând ca inițiativa să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul propune crearea unui instrument suplimentar de economisire, care nu înlocuiește actualul sistem de pensii, ci îl completează.

Inițiatorii susțin că măsura urmărește să încurajeze populația să își constituie economii pentru perioada pensionării și să ofere un sprijin suplimentar într-un context marcat de presiuni demografice asupra sistemului public de pensii.

Potrivit proiectului de lege, orice persoană interesată va putea deschide un cont individual dedicat economisirii pentru pensie. Prin intermediul acestuia, titularii vor avea posibilitatea să investească în mai multe tipuri de instrumente financiare, precum acțiuni, obligațiuni sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Investițiile vor putea fi realizate atât pe piața de capital din România, cât și pe piețele financiare din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Scopul acestui mecanism este acumularea unui capital suplimentar până la momentul retragerii din activitate.

Participarea la sistem va fi complet voluntară. Fiecare persoană va decide dacă dorește să deschidă un astfel de cont, ce sumă economisește și în ce instrumente financiare investește, în funcție de propriul profil de risc și de obiectivele financiare.

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului vizează tratamentul fiscal al investițiilor. Documentul stabilește că veniturile obținute din investițiile realizate prin aceste conturi individuale ar putea fi scutite de la plata impozitului, cu condiția respectării regulilor prevăzute de lege.

De asemenea, fondurile acumulate în cont vor rămâne în proprietatea titularului pe întreaga perioadă. În eventualitatea decesului acestuia, activele financiare și sumele existente în cont vor putea fi transmise moștenitorilor legali, conform legislației în vigoare.

O altă condiție prevăzută de proiect este ca economiile să fie păstrate în cont până la pensionare, mecanismul fiind conceput pentru investiții pe termen lung și nu pentru economii care să fie retrase înainte de îndeplinirea condițiilor legale.

În prezent, sistemul de pensii din România este alcătuit din pensia publică (Pilonul I), pensiile administrate privat (Pilonul II) și pensiile facultative (Pilonul III). Noul instrument nu modifică funcționarea acestor piloni, ci oferă o alternativă suplimentară pentru persoanele care doresc să economisească și să investească în mod individual.

Spre deosebire de celelalte forme de economisire pentru pensie, titularii acestor conturi vor avea libertatea de a alege instrumentele financiare în care investesc, fără ca proiectul să prevadă comisioane suplimentare față de cele obișnuite pentru tranzacțiile efectuate pe piața de capital.

Inițiatorii consideră că această soluție poate contribui la dezvoltarea investițiilor pe termen lung și la diversificarea surselor de venit disponibile după pensionare, în contextul în care îmbătrânirea populației pune o presiune tot mai mare asupra sistemului public de pensii.

După adoptarea în Senat, proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional.

Dacă va fi adoptat și promulgat, noul mecanism ar putea oferi românilor o modalitate suplimentară de a investi pentru pensie, beneficiind de un regim fiscal favorabil și de libertatea de a-și administra propriile investiții pe termen lung.