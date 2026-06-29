Aproape 3,5 milioane de români trăiau în sărăcie în anul 2025, iar peste cinci milioane erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Femeile, copiii și tinerii continuă să se numere printre categoriile cele mai vulnerabile, iar regiunea Sud-Est înregistrează cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie din țară.

Conform INS, rata sărăciei relative a fost de 18,4% în 2025, în ușoară scădere față de anul precedent, când indicatorul era de 19%.

În valori absolute, aproximativ 3,47 milioane de persoane trăiau în gospodării cu venituri situate sub pragul de 60% din venitul median disponibil.

Deși indicatorul s-a îmbunătățit ușor comparativ cu 2024, femeile au continuat să fie mai afectate decât bărbații. Rata sărăciei a fost de 18,7% în rândul femeilor, față de 18% în cazul bărbaților.

Cele mai expuse categorii au fost tinerii între 18 și 24 de ani, unde rata sărăciei a ajuns la 25,8%, urmați de copiii și adolescenții cu vârste de până la 18 ani, pentru care indicatorul a fost de 23,6%.

Datele INS arată că sistemul de pensii și transferurile sociale au un rol esențial în limitarea sărăciei. În lipsa acestora, 44,2% din populație s-ar fi aflat sub pragul sărăciei relative.

Situația ar fi fost și mai gravă pentru persoanele în vârstă. Aproape 88% dintre românii de peste 65 de ani ar fi fost considerați săraci dacă nu ar fi beneficiat de pensii și alte forme de sprijin social.

INS estimează că 16,8% din populație, echivalentul a aproximativ 3,16 milioane de persoane, s-a confruntat cu deprivare materială și socială severă. Indicatorul a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior.

Mai bine de jumătate dintre persoanele afectate au fost femei, iar cele mai vulnerabile grupe de vârstă au rămas copiii și persoanele de peste 65 de ani.

În anul 2025, aproximativ 785.000 de persoane cu vârsta de până la 65 de ani locuiau în gospodării în care adulții au muncit foarte puțin raportat la potențialul lor de muncă. Acest indicator a crescut la 5,6%, față de 4,3% în anul precedent.

Și în acest caz, femeile au fost mai afectate decât bărbații, diferența fiind de peste două puncte procentuale.

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 27,4% în 2025, ceea ce înseamnă că aproximativ 5,2 milioane de persoane s-au aflat într-una sau mai multe situații de vulnerabilitate.

Femeile au înregistrat o rată de 29,1%, comparativ cu 25,6% în cazul bărbaților. De asemenea, indicatorul a fost mai ridicat în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani și al copiilor.

Familiile numeroase și cele monoparentale s-au confruntat cu cele mai mari dificultăți financiare. În cazul gospodăriilor formate din doi adulți și cel puțin trei copii dependenți, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială a depășit 50%.

La nivel regional, cele mai mari probleme au fost înregistrate în Sud-Est, unde 38% dintre locuitori s-au aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială. Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă locul al doilea, cu 36%.

La polul opus se află București-Ilfov, unde acest indicator a fost de 13,6%, cel mai redus din România.

Potrivit INS, aproximativ 403.000 de persoane s-au confruntat simultan cu toate cele trei forme de vulnerabilitate analizate: risc de sărăcie, deprivare materială și socială severă și intensitate foarte redusă a muncii în gospodărie.