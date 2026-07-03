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Fetița de 6 ani a unui ofițer NATO, ucisă de o utilitară în Maramureș. Șoferul, fost polițist, a fugit de la locul accidentului

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Fetița de 6 ani a unui ofițer NATO, ucisă de o utilitară în Maramureș. Șoferul, fost polițist, a fugit de la locul accidentuluiaccident bicicleta / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O fetiță în vârstă de 6 ani, fiica unui ofițer NATO, și-a pierdut viața vineri, 3 iulie, după ce a fost lovită de o autoutilitară în localitatea Vișeul de Jos, județul Maramureș. Potrivit informațiilor transmise de autorități, copila se deplasa cu bicicleta în momentul producerii accidentului.

Primele date ale anchetei arată că fetița se afla în vacanță la bunici. Tatăl acesteia este ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu.

Șoferul implicat în accident, un fost polițist în vârstă de 52 de ani, a părăsit inițial locul producerii evenimentului rutier, însă s-a prezentat ulterior la sediul Poliției pentru a anunța cele întâmplate.

Șoferul a revenit ulterior la locul accidentului

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție, bărbatul a plecat imediat după impact, explicând ulterior că a mers direct la Poliția Orașului Vișeu de Sus pentru a sesiza producerea accidentului și motivele pentru care nu a rămas la fața locului.

„Acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier şi cauzele pentru care nu a rămas pe loc. Ulterior, acesta a revenit la faţa locului, iar poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest şi drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ”, au transmis reprezentanții Poliției.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

După revenirea la locul accidentului, șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. De asemenea, acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge, conform procedurilor legale.

Copila se afla în vacanță la bunici

Accidentul s-a produs pe un drum din Vișeul de Jos, unde fetița se afla în vacanță împreună cu familia extinsă. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, copilul mergea cu bicicleta în momentul în care a fost lovit de autoutilitară.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să îi acorde primul ajutor, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.

Polițiștii continuă cercetările

Polițiștii din Maramureș au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările producerii impactului, viteza de deplasare a autoutilitarei, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

Totodată, oamenii legii analizează toate probele disponibile, inclusiv declarațiile martorilor și eventualele imagini surprinse de camere de supraveghere din zonă, pentru reconstituirea exactă a evenimentelor.

Cazul a stârnit un puternic impact în comunitatea locală, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor competenți, care vor decide măsurile legale ce se impun după finalizarea investigațiilor.

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