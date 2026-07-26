Regretatul senator Lindsey Graham susținea un război total în Iran și chiar implicarea SUA în operațiuni contra teroriștilor Hezbollah din Liban, nu doar Ucraina, potrivit dezvăluirilor unui documentarist care a stat foarte aproape de politician în ultimii trei ani, dezvăluie WSJ.

Senatorul Lindsey Graham plănuia să călătorească în Florida la începutul lunii martie pentru a-l convinge pe președintele Trump să se alăture Israelului în bombardarea grupării Hezbollah din Liban, până când un prieten l-a convins să renunțe.

Prietenul său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, i-a spus într-un apel telefonic înainte de călătorie că implicarea SUA în operațiune, în mijlocul războiului din Iran, era un proces prea lung și prea din scurt, conform unor imagini inedite dintr-un documentar despre senatorul Republican din Carolina de Sud, filmat înainte de moartea sa de la începutul acestei luni.

„Ne concentrăm acum asupra Iranului”, a declarat Netanyahu în apelul din 4 martie, conform imaginii, care a fost vizionată de The Wall Street Journal. „Dacă le spunem celor de la Hezbollah că mergem până la capăt, îi amenințăm, dar dacă chiar o facem, atunci nu au niciun motiv să nu meargă până la capăt împotriva noastră. Și acum nu este interesul nostru”, a spus el pe difuzor.

„Acesta este de fapt un sfat bun”, a răspuns Graham din biroul său de la Senat, care era plin de șepci Trump, hârtii împrăștiate și alune Planters, cu o sticlă de bourbon pe raft.

Extraordinarul schimb de replici a fost surprins de documentaristul Alex Holder, căruia i s-a acordat acces extins la Graham din 2023. Schimbul de replici oferă o privire directă asupra încercării de-a lungul anilor a lui Graham de a răsturna regimul iranian și asupra modurilor în care l-a convins pe Trump să atace, uneori insistând asupra unor acțiuni chiar mai agresive decât era pregătit Netanyahu să ia.

„Uitați-vă ce am făcut aici. Aproape am plâns”, spune el echipei, râzând zgomotos imediat după ce au început atacurile americane asupra Iranului în februarie. „De cât timp insistăm asupra acestui lucru?”

Apoi spune echipei că Trump era la fel de mulțumit de război. „Am vorbit cu Trump în această dimineață, e înnebunit, a spus, «cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată». Îi place să arunce în aer lucruri.”

Filmările arată echipa de documentare călătorind regulat cu Graham, stând pe bancheta din spate și filmând în timp ce acesta răspundea la apeluri telefonice de pe bancheta din față. Graham a lăsat echipa să rămână în cameră la întâlniri sensibile, iar unii dintre oamenii cu care Graham a vorbit la telefon au declarat pentru WSJ că nu știau că apelurile erau înregistrate.

Filmele includ faptul că Graham zbura pentru a se întâlni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, pentru a-l convinge cu privire la războiul din Iran; suna comandanții militari pentru a vorbi despre război; vorbea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski; se întâlnea cu alți lideri mondiali; și exprima gânduri sincere despre o serie de personalități politice americane.

În convorbirea telefonică cu Netanyahu, Lindey Graham a spus că va fi timpul ca Israelul să normalizeze relațiile cu Arabia Saudită odată ce regimul iranian va cădea și că și-a asigurat deja sprijinul Republican și Democrat. Netanyahu l-a încurajat să se concentreze mai întâi pe Iran.

Guvernul israelian nu a răspuns la o solicitare de comentarii, precizează WSJ.

Documentarisul Alex Holder distilează acum sute de ore de filmări brute pentru un documentar intitulat în prezent „Jocul lui Lindsey”, pe care a spus că dorește să-l lanseze în lunile următoare. Graham a fost de acord, spunând că dorește ca oamenii să înțeleagă lunga sa prezență în Senat și, sperăm, să-i inspire și pe alții să lucreze în politică. Graham a spus în repetate rânduri echipei cât de „cool a fost asta”, a spus Holder.

„El ar numi asta «un joc»”, a spus Holder, descriind cum Graham i-a spus cât de bizar i se pare că un senator din Carolina de Sud are o relație mai strânsă cu liderul saudit decât oricine dintr-o administrație Democrată sau Republicană.

Echipa l-a filmat și pe Graham în timp ce acesta discuta în martie cu Jake Sullivan, care a fost consilier pe probleme de securitate națională sub președintele Joe Biden, despre provocările colaborării cu administrația Trump în negocierile din Orientul Mijlociu.

„Nu pot să o fac cu Jared și nu pot să o fac cu Witkoff. Sunt pur și simplu prea în conflict. Trebuie să fie Rubio”, i-a spus el lui Sullivan, referindu-se la principalii trimiși ai lui Trump în negocieri. Un oficial al Casei Albe a declarat că Graham, Witkoff și Kushner erau prieteni apropiați. „Steve Witkoff și Jared Kushner sunt negociatori excelenți, ale căror rezultate vorbesc de la sine”, a spus oficialul.

În martie, Sullivan îl întreabă pe Graham cât va mai dura războiul din Iran, iar Graham oferă un răspuns care s-a dovedit a fi complet greșit. „În trei-patru săptămâni, îi vom avea într-o situație în care vor începe să piardă controlul asupra unor orașe... îi vom implica pe arabi mai deschis mâine și apoi vom avea un impuls aproape ireversibil.”

La un moment dat, Graham descrie cum s-a luptat cu „o mulțime de oameni din interior” care nu voiau ca Trump să se aventureze într-un război cu Iranul, război care s-a dovedit de atunci nepopular și l-a frustrat pe Trump. La un alt moment, își exprimă consternarea față de faptul că Republicanii nu fac suficient pentru a susține războiul. „Foarte puțini oameni vând acest război din partea administrației. Sunt șocat”, spune el echipei.

Filmările arată, de asemenea, frustrarea ocazională a lui Graham față de Trump, în special pentru semnarea unui acord preliminar cu Iranul în iunie. Ultimul interviu al proiectului a avut loc la o covrigărie din Columbia, Carolina de Sud, în iunie, cu câteva săptămâni înainte de moartea sa. Graham spune apoi că până și Trump devine prea ezitant în privința războiului. „Lasă chestia asta să-i scape”, a spus Graham. „Trebuie să merg să vorbesc cu el”.

Lindsey Graham și-a exprimat uneori uimirea față de cât de mult acces a avut la Trump, spunându-i lui Holder că președintele era mai ușor de contactat decât Holder însuși. Graham a spus că era „distractiv să fii în preajma lui” Trump și că îl plăcea, dar înțelegea limitele lui Trump. De exemplu, Graham a spus că lui Trump nu-i păsa de avort, potrivit lui Holder.

Graham s-a bucurat de rolul său în centrul acțiunii. „Am putea face o emisiune media la fiecare două secunde”, spune el despre războiul din Iran, întrebându-l pe secretarul său de presă dacă a fost vreodată atât de solicitat.

Graham i-a spus lui Alex Holder, care anterior filmase un documentar despre atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA, că dacă filmul iese grozav, își poate asuma meritul pentru el. Dacă iese prost, Graham i-a spus: „vă voi numi pur și simplu o gașcă de comuniști și voi strânge mulți bani”.

Mulți dintre criticii lui Graham au spus că acesta a făcut compromisuri morale pentru a câștiga relevanță. Aceștia au acuzat că Graham - care a fost cândva apropiat de Democrați și de regretatul senator John McCain (R, Arizona) - a fost fervent anti-Trump în 2016, mergând până la a-l numi pe Trump o amenințare pentru America.

Holder a călătorit, de asemnea, cu Lindsey Graham, pentru o întâlnire cu oficiali israelieni și Mossad, agenția de informații a Israelului, în timp ce se pregăteau pentru conflictul din Iran. Holder a comparat tratamentul lui Graham acolo cu modul în care ar fi tratat un prim-ministru sau un rege.

În ultimele săptămâni din viața lui Graham, Holder a spus că a observat că Graham părea frecvent obosit, ceea ce l-a determinat pe Holder să-l întrebe dacă este bine. Graham spunea că nu avea timp să doarmă pentru că trebuia să elimine regimul iranian; să încheie un acord de pace între Rusia și Ucraina; și să stabilească legături între Arabia Saudită și Israel până la sfârșitul anului.

La un moment dat, când Graham părea „absolut epuizat”, a spus Holder, senatorul s-a plâns că alții nu-l ajutau. „Spunea: «Încă nu am cum să mor»”, a mai relatat Holder.