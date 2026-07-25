Agențiile americane de informații cred că noul lider suprem din Iran, Mojtaba Khamenei, este mai dornic decât tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, să dezvolte o armă nucleară, potrivit relatărilor din presă citate de Fox News.

Fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi susținut că armele nucleare sunt interzise în temeiul unei fatwa religioase pe care a emis-o, a relatat Iran International.

Iar oficialii americani cred că Iranul nu a reluat îmbogățirea nucleară, în ciuda mutării unor echipamente la instalația subterană puternic fortificată, cunoscută sub numele de Muntele Kolang (Pickaxe).

Președintele american Donald Trump ia în considerare un „atac masiv” asupra unor ținte din Iran, în urma atentatelor cu bombă asupra bazelor din Iordania.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că președintele Donald Trump își dorește „un cap pentru un ochi” (aluzie la Legea Talionului, „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”), după ce atacurile iraniene asupra bazelor americane au dus la moartea a patru militari.

Amiralul în retragere Mark Montgomery a declarat vineri că se așteaptă ca administrația Trump să își intensifice strategia militară împotriva Iranului, în efortul de a presa regimul să ajungă la o rezoluție. El a declarat că, cel mai probabil, președintele Donald Trump va „acționa puternic” în următoarele săptămâni.

„Cred că, în acest moment, președintele va acționa puternic”, a spus Montgomery, anticipând că administrația va continua atacurile în apropierea Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, Montgomery se așteaptă ca SUA să își extindă campania, vizând economia Iranului. „Și o va extinde pentru a include mai multe ținte economice în Iran”, a spus Montgomery. „Cu alte cuvinte, va crește presiunea economică.”

Amiralul Montgomery a mai spus că o combinare a atacurilor suplimentare cu o blocadă reușită ar crește semnificativ presiunea asupra regimului iranian.

„Când combini asta cu o reimpunere cu succes a blocadei, pui o presiune reală asupra regimului”, a spus el. „Trebuie să extinzi acest lucru pentru a impune costuri asupra regimului, astfel încât acesta să simtă presiunea de a face fie un acord adecvat, fie, în cele din urmă, poate că regimul se prăbușește”, a încheiat Montgomery