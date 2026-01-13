International

646 de morți și peste 10.700 de arestări în cele mai mari proteste din Iran

646 de morți și peste 10.700 de arestări în cele mai mai proteste din Iran
Cel puțin 646 de persoane și-au pierdut viața în urma protestelor care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni, iar peste 10.700 de persoane au fost reținute la nivel național, potrivit datelor publicate de organizații internaționale pentru drepturile omului. Dintre decese, 512 sunt raportate a fi protestatari, iar 134 membri ai forțelor de securitate, potrivit AP News.

Situația din Iran rămâne tensionată, pe fondul restricțiilor de comunicare impuse de autorități. Internetul este în mare parte blocat, iar telefoanele mobile pot efectua apeluri internaționale doar parțial, ceea ce face dificilă verificarea independentă a situației de pe teren.

Manifestații pro-guvernamentale în Teheran

Luni, mii de susținători ai guvernului au ieșit pe străzile capitalei, într-un eveniment masiv organizat de stat pentru a demonstra sprijinul față de conducerea teocratică a țării.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu mulțimi îndreptându-se către Piața Enghelab, sau „Piața Revoluției Islamice”, însă nu a menționat nemulțumirile economice care au declanșat protestele. Manifestarea a fost descrisă drept o “răscoală împotriva terorismului american-sionist”.

Reacții și negocieri cu Statele Unite

Președintele american de la acea vreme, Donald Trump, a declarat că Iranul a propus negocieri după amenințarea cu lovituri militare asupra Republicii Islamice.

„Administrația mea este în discuții pentru a stabili o întâlnire cu Teheranul”, a spus Trump, precizând că ar putea fi nevoit să acționeze dacă situația din Iran se agravează și guvernul continuă să rețină protestatari.

Cauzele protestelor

Protestele au fost alimentate de tensiuni economice și politice.

Economia iraniană resimte efectele sancțiunilor internaționale reimpuse de ONU în septembrie, ca urmare a programului nuclear al țării, iar rialul s-a depreciat până la peste 1,4 milioane de unități pentru un dolar american.

De asemenea, tensiunile regionale au contribuit la escaladarea nemulțumirilor: un conflict de 12 zile cu Israelul în iunie a culminat cu bombardamente americane asupra unor obiective nucleare iraniene.

Blocajul informațional și impactul asupra securității

Cu internetul și liniile telefonice întrerupte, informațiile din Iran sunt dificil de verificat de la distanță.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că această lipsă de transparență ar putea încuraja forțele de securitate să recurgă la măsuri violente împotriva protestatarilor.

