Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, tot mai vizibil în contextul manifestațiilor din Iran

Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimele decenii, pe fondul unui val de proteste care a cuprins peste 100 de orașe și localități din întreaga țară.

Demonstrațiile, alimentate de nemulțumiri economice, sociale și politice, au avut loc în ciuda restricțiilor severe impuse asupra accesului la internet și a unei reacții dure din partea forțelor de securitate.

În acest context, numele lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, revine în prim-planul dezbaterii publice, atât în interiorul țării, cât și în diaspora iraniană.

Aflat în exil din 1979, Reza Pahlavi nu a mai revenit în Iran de la căderea monarhiei și instaurarea Republicii Islamice. Totuși, în ultimele luni, mesajele sale și apelurile adresate populației iraniene au început să fie tot mai vizibile în cadrul manifestațiilor. Articolul de față analizează poziția lui Reza Pahlavi, strategia sa declarată pentru o eventuală tranziție politică și implicațiile interne și internaționale ale unui posibil sfârșit al actualului regim iranian.

Reza Pahlavi se afla în Statele Unite ca student în anul 1979, atunci când tatăl său, Mohammad Reza Shah Pahlavi, a fost înlăturat de la putere în urma Revoluției Islamice.

Evenimentele de atunci au pus capăt unei monarhii care a condus Iranul timp de mai multe decenii și au dus la instaurarea unei republici teocratice conduse de clerul șiit.

De la acel moment, Reza Pahlavi nu a mai pășit pe teritoriul Iranului. Cu toate acestea, susținătorii săi, în special cei care se identifică drept monarhiști, au continuat să îl considere „prințul moștenitor” și să creadă într-o eventuală revenire a sa.

Această idee a rămas prezentă mai ales în rândul unor segmente ale diasporei iraniene, dar și în anumite cercuri din interiorul țării, în special în perioadele de criză politică sau socială.

Protestele recente au izbucnit pe fondul unei combinații de factori, printre care creșterea costului vieții, deprecierea monedei naționale și dificultățile economice cu care se confruntă o mare parte a populației.

Manifestațiile au avut loc în peste 100 de orașe și localități, într-o țară cu aproximativ 90 de milioane de locuitori.

În pofida întreruperilor de internet și a eforturilor autorităților de a limita comunicarea între protestatari, demonstrațiile au continuat.

Imagini și înregistrări video apărute pe rețelele sociale, atunci când accesul a fost posibil, au arătat mulțimi scandând lozinci împotriva conducerii actuale și, în unele cazuri, exprimându-și susținerea pentru revenirea monarhiei.

Numele lui Reza Pahlavi a început să fie menționat tot mai frecvent în rândul protestatarilor. Unii participanți la manifestații au scandat lozinci prin care cereau întoarcerea „șahului”, iar steagul istoric cu Leul și Soarele, simbol al Iranului pre-revoluționar, a reapărut în anumite proteste.

Chiar și critici ai ideii de restaurare a monarhiei au recunoscut, potrivit sursei citate, că Reza Pahlavi ar putea fi una dintre puținele figuri cu vizibilitate internațională și recunoaștere suficientă pentru a juca un rol într-un eventual proces de tranziție politică.

Într-o serie de interviuri acordate la Londra, Paris și online, Reza Pahlavi a explicat modul în care consideră că regimul condus de ayatollahul Ali Khamenei ar putea fi înlăturat.

El a subliniat în mod constant că schimbarea trebuie să vină din interiorul Iranului și nu prin intervenție militară externă.

Într-un interviu acordat în februarie, Pahlavi a declarat: „Oamenii sunt deja în stradă fără niciun ajutor. Situația economică a ajuns într-un punct în care devalorizarea monedei noastre face ca salariile să nu poată fi plătite, oamenii nu își permit nici măcar un kilogram de cartofi, darămite carne”.

El a adăugat: „Avem nevoie de proteste tot mai numeroase și mai susținute”.

Reza Pahlavi susține că presiunea populară este elementul central al oricărei schimbări politice durabile. Potrivit lui, protestele trebuie să continue și să se extindă pentru a pune presiune asupra structurilor de putere ale regimului.

În ultimele săptămâni, dificultățile economice și gestionarea defectuoasă a economiei au contribuit la amplificarea protestelor. În ciuda violențelor și intimidărilor, manifestațiile au continuat, ceea ce, în opinia lui Pahlavi, indică o nemulțumire profundă și generalizată.

Deși se opune unei intervenții militare directe, Reza Pahlavi a cerut sprijin extern sub alte forme. El a făcut apel la comunitatea internațională pentru a susține financiar muncitorii care ar putea intra în grevă, afectând astfel funcționarea aparatului de stat.

De asemenea, Pahlavi a solicitat trimiterea în Iran a mai multor terminale Starlink, în ciuda interdicțiilor impuse de autorități, pentru a facilita comunicarea între protestatari.

În contextul întreruperilor de internet, aceste tehnologii au fost prezentate drept un mijloc esențial de menținere a legăturilor între grupurile de opoziție.

Pe măsură ce protestele s-au intensificat, Reza Pahlavi și-a amplificat prezența online. Postările și videoclipurile sale au strâns milioane de vizualizări, potrivit sursei citate, și au inclus apeluri directe către cetățeni pentru a participa la demonstrații.

Inițial, el a cerut ca protestele să înceapă la ora locală 20:00, ulterior încurajând manifestanții să iasă mai devreme și să rămână mai mult timp în centrele orașelor. Susținătorii săi afirmă că aceste mesaje au contribuit la coordonarea mișcărilor de protest.

Forțele de securitate iraniene au intervenit în mod repetat pentru a dispersa manifestațiile. Potrivit organizației Iranian Human Rights, cu sediul în Norvegia, numărul persoanelor decedate în urma represiunii a ajuns la 648, iar peste 10.000 de persoane ar fi fost arestate.

Accesul limitat la informații face dificilă verificarea independentă a tuturor datelor, însă relatările privind utilizarea forței letale și supraaglomerarea spitalelor cu persoane rănite au fost menționate de mai multe surse internaționale.

Reza Pahlavi a declarat că a studiat prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est pentru a înțelege mecanismele prin care un sistem autoritar poate fi înlăturat.

El a menționat exemple precum România și Cehoslovacia, unde, potrivit lui, un factor decisiv a fost reprezentat de „dezertările maxime” din interiorul elitelor și al structurilor de securitate.

În acest sens, Pahlavi a afirmat: „Nu cred că va exista vreodată o mișcare de nesupunere civilă de succes fără colaborarea tacită sau neintervenția armatei”.

Iranul dispune de mai multe structuri de securitate, printre care miliția Basij și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), considerat cel mai puternic și influent aparat de forță al regimului.

Pahlavi a susținut că, deși conducerea de vârf a IRGC ar rămâne loială liderului suprem, mulți dintre membrii de rând se confruntă cu aceleași dificultăți economice ca restul populației.

El a declarat: „Mulți dintre ei nu își pot plăti chiria și trebuie să își ia un al doilea loc de muncă după tură”.

Pentru a încuraja dezertările, Reza Pahlavi a propus acordarea unei amnistii generale celor care sprijină răsturnarea regimului. El a argumentat că majoritatea funcționarilor și militarilor vor trebui să rămână temporar în funcții pentru a asigura stabilitatea, evitând astfel un vid administrativ.

În iunie, Pahlavi a anunțat crearea unui portal securizat prin care membrii aparatului de stat pot înregistra sprijinul pentru schimbare.

Până în luna iulie, aproximativ 50.000 de persoane ar fi utilizat platforma, potrivit declarațiilor sale, deși echipa sa a subliniat necesitatea verificării acestor date.

Reza Pahlavi a criticat în mod repetat abordarea diplomatică a unor state europene față de Iran, pe care a descris-o drept o formă de conciliere.

Franța, Germania și Regatul Unit au avut un rol important în negocierile privind acordul nuclear din 2015, menit să limiteze programul de îmbogățire a uraniului al Iranului.

În același timp, Pahlavi a menținut contacte cu oficiali din Statele Unite și din Europa, inclusiv cu membri ai administrației americane.

Președintele american Donald Trump s-a retras din acordul nuclear în primul său mandat și a adoptat o linie dură față de Iran. În cel de-al doilea mandat, Trump a ordonat lovituri militare asupra instalațiilor nucleare iraniene, în contextul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Reza Pahlavi a declarat că se află în contact cu membri ai administrației Trump și l-a menționat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe care l-a descris drept „cel mai perspicace și înțelegător” în ceea ce privește Iranul.

În contextul intensificării represiunii, Pahlavi a adresat un apel public către Donald Trump prin intermediul platformei X. El a scris:

„Domnule președinte, cuvintele dumneavoastră de solidaritate le-au oferit iranienilor puterea de a lupta pentru libertate. Ajutați-i să se elibereze”.

În iunie, Reza Pahlavi a anunțat că este pregătit să preia un rol de conducere temporară în cazul prăbușirii regimului actual. El a declarat: „Odată ce regimul se prăbușește, trebuie să avem un guvern de tranziție cât mai rapid posibil”.

Planul său prevede organizarea unei conferințe constituționale, urmată de un referendum prin care populația să decidă forma de guvernământ.

Reza Pahlavi a afirmat că nu dorește să impună revenirea monarhiei și că toate opțiunile democratice ar trebui să fie discutate. El a declarat:

„Nu voi fi eu cel care decide asta. Rolul meu este să mă asigur că nicio voce nu este lăsată în urmă”.

Totodată, el nu a exclus complet posibilitatea unei monarhii constituționale, dacă aceasta ar fi rezultatul unui proces democratic.

Pahlavi a enumerat trei principii fundamentale pentru viitorul Iranului: menținerea integrității teritoriale, separarea religiei de stat și respectarea drepturilor omului.

El a confirmat că acestea includ egalitatea și protecția împotriva discriminării pentru toți cetățenii, indiferent de orientarea sexuală sau religioasă.

În ultimul an, Reza Pahlavi a avut întâlniri cu investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din Occident. Iranul deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale din lume, iar Pahlavi a susținut că țara ar putea deveni o destinație majoră pentru investiții străine.

El a declarat: „Iranul este cea mai neexploatată rezervă pentru investiții străine”.

Unii analiști consideră că regimul iranian este slăbit, dar nu neapărat în pragul colapsului. Există opinii potrivit cărora autoritățile ar putea recurge la o combinație de represiune și adaptare pentru a-și menține controlul.

De asemenea, opoziția iraniană rămâne fragmentată, iar mulți activiști se află în detenție. Sanam Vakil, specialist în Iran la Chatham House, a declarat că nu este clar cât de larg este sprijinul pentru Reza Pahlavi în interiorul țării.

Viitorul Iranului rămâne incert. Deși protestele au demonstrat un nivel ridicat de mobilizare, capacitatea regimului de a utiliza forța rămâne semnificativă. Evoluțiile vor depinde de mai mulți factori, inclusiv de coeziunea aparatului de stat, de reacția comunității internaționale și de capacitatea opoziției de a se organiza.