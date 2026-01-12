Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra

Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului și lider al opoziției iraniene în exil în Statele Unite, a lansat duminică un apel către forțele de securitate ale țării să „se alăture poporului”, pe fondul eforturilor guvernului de a suprima un val masiv de proteste, informează AFP.

Potrivit acestuia, angajații instituțiilor publice ar trebui să fie de partea poporului.

„Angajaţii instituţiilor publice, precum şi membrii forţelor armate şi de securitate au o alegere de făcut: să fie de partea poporului şi să devină aliaţi ai naţiunii sau să devină complici ai ucigaşilor poporului – şi să poarte ruşinea şi condamnarea eternă a naţiunii”, a scris Reza Pahlavi pe contul său de X.

Adresându-se iranienilor din diaspora, Reza Pahlavi a subliniat că toate ambasadele și consulatele Iranului aparțin poporului și a făcut apel ca acestea să fie împodobite cu drapelul național al țării, referindu-se la steagul utilizat în perioada monarhiei, îndepărtată de revoluția islamică din 1979, în locul celui al Republicii Islamice.

Sâmbătă, la Londra, în faţa ambasadei Iranului s-au adunat sute de persoane la un protest antiguvernamental în sprijinul manifestaţiilor care au loc în Iran, iar un protestatar s‑a urcat pe balconul clădirii şi a dat jos steagul Republicii Islamice Iran.

Ulterior el a montat temporar pe sediul diplomatic steagul utilizat înainte de revoluţia islamică din 1979, al fostei monarhii, gest filmat şi distribuit pe reţelele de socializare.

După acest incident, drapelul oficial a fost reinstalat pe clădire, iar poliția metropolitană din Londra a anunțat arestarea a două persoane implicate în eveniment. Între timp, temerile privind o reprimare dură în Iran continuă să crească, țara fiind izolată de restul lumii prin blocarea internetului, după noi manifestații masive împotriva autorităților, marcând cea mai amplă mobilizare din ultimii trei ani.