Regimul din Iran vrea să înceapă spânzurarea demonstranților

Iranul se pregătește să execute primul protestatar după arestările în masă ale celor ce participă la demonstrațiile anti-regim pe scară largă, potrivit grupurilor pentru drepturile omului IHRNGO și NUFD.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, urmează să fie spânzurat miercuri, după ce a fost arestat săptămâna trecută în timpul protestelor din Karaj, au declarat grupurile neguvernamentale Iran Human Rights (IHRNGO) și Uniunea Națională pentru Democrație din Iran (NUFD).

„Familiei sale i s-a spus că a fost condamnat la moarte și că sentința urmează să fie executată pe 14 ianuarie”, au declarat surse citate de IHRNGO.

Directorul IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, a declarat într-un comunicat că „uciderea pe scară largă a protestatarilor civili din ultimele zile de către Republica Islamică amintește de crimele regimului din anii 1980, care au fost recunoscute drept crime împotriva umanității”.

„Riscul execuțiilor în masă și extrajudiciare ale protestatarilor este extrem de grav”, se adaugă în declarație. „În conformitate cu Responsabilitatea de a proteja, comunitatea internațională are datoria de a proteja protestatarii civili împotriva uciderilor în masă comise de Republica Islamică și de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Facem apel la oameni și la societatea civilă din țările democratice să le reamintească guvernelor lor această responsabilitate.”

NUFD solicită sprijin internațional pentru a opri execuția lui Soltani, subliniind că „singura sa crimă a fost să ceară libertate” pentru Iran.

„Fiți vocea lui”, a scris grupul pe X.

Lui Erfan Soltani i-ar fi fost refuzat accesul la un avocat, potrivit NUFD.

Potrivit The US Sun, Soltani a fost acuzat de „a purtat război împotriva lui Dumnezeu”, o crimă pedepsită cu moartea în Iran.

Presupusa execuție a lui Soltani nu a fost încă verificată independent, pe fondul unei întreruperi a comunicațiilor, în timp ce liderii țării încearcă să înăbușe disidența.

Peste 10.000 de persoane au fost arestate în ultimele săptămâni pentru participarea la protestele antiguvernamentale declanșate de prăbușirea economică a Iranului, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, iar multe au început să ceară o schimbare totală a regimului, pe măsură ce demonstrațiile continuă.

Represiunea demonstrațiilor de către regimul de la Teheran a dus, de asemenea, la peste 500 de morți, au declarat grupurile pentru drepturile omului.

Președintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că violența împotriva protestatarilor va fi întâmpinată cu un răspuns militar american, spunând vineri că „mai bine să nu înceapă să tragă, pentru că și noi vom începe să tragem”.

„Iranul caută LIBERTATE, poate ca niciodată. SUA este gata să ajute!!!”, a scris Trump pe Truth Social sâmbătă.

Casa Albă a confirmat luni că Trump analizează posibilitatea de a bombarda Iranul.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a declarat reporterilor că diplomația rămâne prima opțiune a lui Trump, dar că președintele „a demonstrat că nu se teme să folosească opțiuni militare dacă și când consideră necesar”.

„Cu siguranță nu vrea să vadă oameni uciși pe străzile din Teheran. Și, din păcate, acesta este un lucru pe care îl vedem chiar acum”, a adăugat ea.

Însă mulți parlamentari din Congres, inclusiv unii din Partidul Republican, au criticat amenințările președintelui de a bombarda Iranul, mai mulți argumentând că are nevoie de aprobarea Congresului în conformitate cu Constituția, că SUA nu ar trebui să fie implicată în alte afaceri externe și că o acțiune militară ar putea aduna protestatari iranieni în spatele ayatollahului.

„Le dorim tot binele”, a declarat duminică senatorul Rand Paul, republican din Kentucky. „Le dorim libertate și eliberare în întreaga lume, dar nu cred că este treaba guvernului american să se implice în fiecare mișcare pentru libertate din întreaga lume... Dacă bombardezi guvernul, aduni apoi sub steagul lor oameni care sunt supărați pe ayatollah, dar apoi spun: «Ei bine, Doamne, nu putem avea un guvern străin care să invadeze sau să bombardeze țara noastră?» Oamenii tind să se adune în fața cauzei.”

Oficialii iranieni au amenințat că vor lua măsuri împotriva trupelor americane din regiune dacă Pentagonul ar ataca, ministrul de externe Abbas Araghchi declarând că Teheranul este „pe deplin pregătit pentru război”.