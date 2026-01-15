Donald Trump se îndoiește de capacitatea lui Reza Pahlavi de a conduce Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri că liderul opoziției iraniene, Reza Pahlavi, „pare foarte simpatic”, dar și-a exprimat incertitudinea privind capacitatea acestuia de a câștiga sprijinul populației iraniene pentru a prelua conducerea țării, potrivit Reuters.

Trump a amenințat anterior că ar putea interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în represiunile împotriva revoltelor, dar a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Pahlavi de a conduce țara, după ce săptămâna trecută a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu acesta.

Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani și stabilit în Statele Unite, trăiește în afara Iranului încă de dinainte de răsturnarea tatălui său în Revoluția Islamică din 1979 și a devenit o voce proeminentă în protestele din țară, în contextul unei opoziții fragmentate între grupuri rivale și facțiuni ideologice, inclusiv monarhiști.

Donald Trump a declarat că guvernul de la Teheran ar putea cădea din cauza protestelor, dar a adăugat că „orice regim poate eșua” și că, indiferent de rezultat, perioada va fi „interesantă”, menționând realizările sale de la preluarea celui de-al doilea mandat într-un interviu de 30 de minute din Biroul Oval.

Donald Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă principalul obstacol în calea încheierii războiului cu Rusia, susținând că Vladimir Putin este „gata să încheie un acord”, iar negocierile trebuie să convingă Ucraina să accepte termenii propusi. Trump a subliniat că, în ciuda promisiunilor din campania electorală de a pune capăt rapid conflictului, războiul durează de patru ani.

Președintele american a respins criticile republicanilor privind ancheta Departamentului de Justiție asupra lui Jerome Powell și avertismentele CEO-ului JPMorgan cu privire la inflație, cerând loialitate legislatorilor partidului său. Trump a mai anunțat că se va întâlni cu lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado la Casa Albă și că va prezenta săptămâna viitoare la Davos performanțele economiei americane.