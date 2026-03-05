Scumpirea carburanților. Rezeve sunt, dar când se va ajunge la pragul psihologic de 10 lei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că majorările de preț la carburanți din România, apărute în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt semnificativ mai reduse decât în alte state europene. Oficialul a dat asigurări că nu există riscuri privind aprovizionarea cu combustibil și a precizat că autoritățile analizează inclusiv scenarii pentru reducerea accizelor, în timp ce guvernul pregătește și măsuri pentru protejarea consumatorilor de gaze naturale.

Ministrul Energiei a explicat că scumpirile înregistrate la carburanți în România sunt mult sub nivelul celor din alte țări din Uniunea Europeană.

„Avem o creştere, în medie, până astăzi, de 25 bani la litrul de motorină, care este etalonul principal, comparativ cu Italia, cu aproximativ 60 de bani şi Germania, care are aproximativ un leu, adică de cinci ori mai mult, de trei ori mai mult, de patru ori mai mult în alte ţări din Vestul Europei. În acelaşi timp, începând de anul trecut, după criza Lukoil din luna octombrie, am început, cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare de combustibil, fără să ştim că va urma acest eveniment”, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

El a explicat că aceste măsuri au oferit României o mai mare flexibilitate în aprovizionarea cu combustibil.

„În momentul de faţă, undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România ca importuri, ca petrol rafinat ajunge să fie adus prin Strâmtoarea Ormuz. Suntem într-o situaţie în care am preîntâmpinat aceste lucruri”, a punctat Ivan.

Ministrul a subliniat că pregătirile făcute anterior au permis României să își asigure rezerve suficiente și alternative de aprovizionare. El a explicat că țara noastră dispune de stocuri de combustibil suficiente pentru cel puțin cinci luni și că există rute alternative pentru importuri, astfel încât dependența de o singură sursă să fie redusă. Totodată, Bogdan Ivan a precizat că, în prezent, România se află într-o situație mai stabilă decât alte state europene în ceea ce privește impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței combustibililor.

În ceea ce privește posibilitatea reducerii accizelor la carburanți, ministrul Energiei a spus că această decizie nu îi aparține direct, dar că este analizată în cadrul guvernului și al coaliției de guvernare.

„Nu pot să vă emit acum un cuantum exact, dar scopul nostru este unul foarte clar: să protejăm pe cât mai mult posibil populaţia, iar acest prag psihologic de care se vorbeşte la televizor (n. red. - de 10 lei pe litru), în momentul de faţă este încă departe de a fi atins. Deci facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo, dar nu putem să controlăm ce fac iranienii sau rebeli Houthi sau alţii din Orientul Mijlociu”, a spus Ivan.

Ministrul a menționat că toate deciziile privind eventuale măsuri vor fi luate împreună cu ceilalți membri ai coaliției și ai guvernului.

Oficialul a explicat că autoritățile au luat deja anumite măsuri pentru a limita impactul scumpirilor asupra pieței din România.

„Deja am luat aceste două măsuri - blocarea creşterii artificiale a preţurilor şi rute alternative care se văd în impactul mai redus în România decât în Germania, Italia, Spania sau alte state din Vest. Doi: lucrăm la scenariul în care astăzi vom adopta în şedinţa de Guvern poate cel mai curajos act normativ în materie de protecţie a consumatorilor casnici pe gaze naturale, un act normativ care ne va da garanţia că timp de un an de zile vom avea un preţ constant la consumatorul casnic, de maximum 0,31 lei pe kilowatt”.

Ministrul Energiei a afirmat că autoritățile au învățat din experiențele anterioare și că în acest moment există suficiente resurse pentru a asigura aprovizionarea.

”Facem tot ce ţine de noi ca să ţinem cât mai jos preţurile. Avem suficienţi carburanţi, nu vreau să văd scenariile pe care le-am auzit în anumite state din Vest în care se fac cozi la pompe, nu este cazul, aAvem suficiente resurse interne, avem suficiente depozite, cumpărăm în continuare şi la aceste preţuri foarte mari, pentru a ne asigura capacităţile de depozitare şi combustibili în piaţă şi nu avem motive de panică referitor la aprovizionarea cu gaze naturale, cu motorină şi cu benzină”, a mai spus Ivan.

Ministrul a subliniat că situația de pe piețele internaționale este greu de anticipat, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Suntem într-un context în care e foarte improbabil să ştim cum va evolua această situaţie şi este evident că nu vom avea o scădere bruscă a preţului. Este foarte clar acest lucru. Împreună şi cu OMV şi cu Mol şi cu toţi operatorii din piaţă, lucrăm aplicat la modul în care vom reuşi să ţinem cât mai mult posibil această creştere mai jos decât în alte state din Europa”.

Ministrul Energiei a declarat că, după finalizarea măsurilor pentru protejarea consumatorilor casnici de gaze naturale, guvernul va analiza și soluții pentru companii, având în vedere impactul pe care scumpirea gazelor îl poate avea asupra economiei.

„După ce terminăm această etapă (n. red. cea a consumatorilor casnici), urmează să vedem ce putem face şi pentru companii, în funcţie de cotaţiile internaţionale, pentru că creşterea preţurilor la gaze influenţează toate costurile. E un proces destul de complicat, nu pot controla bursele internaţionale, şi nici conflictele în Orientul Mijlociu, dar împreună cu companiile producătoare de gaze, cu cele care transportă, împreună cu alţi parteneri care pot să aducă o cantitate mai mare de gaze în regiune, lucrăm încă de la finalul săptămânii trecute pe scenarii pentru a avea suficientă lichiditate în piaţă şi pentru a ne asigura că impactul este cât mai mic.

E imposibil să spun acum exact cum va fi forma finală, dar acum terminăm astăzi cu consumatorii casnici, îi protejăm pentru următorul an de zile pe cei aproximativ 5 milioane de români, urmând ca apoi, în cel mai scurt timp, să venim şi cu o proiecţie clară pentru companii care, da, au nevoie şi ele să fie protejate de statul român”, a explicat ministrul Energiei.

În același timp, oficialul a precizat că specialiștii Ministerului Energiei lucrează deja la mai multe scenarii privind evoluția pieței.

„Suntem cam în acelaşi scenariu din perioada COVID, în care cine dădea mai mult pentru măşti ajungea să le cumpere. Suntem în acelaşi scenariu şi astăzi, la nivel mondial, aşa că e foarte putin probabil să ştie cineva cum va arăta cotaţia bursieră peste 24 de ore sau 48 de ore. Dar, repet, noi lucrăm deja la scenarii, la rute alternative şi pentru gaze naturale lichefiate împreună cu statele din regiune”, a conchis ministrul Energiei.