Ministrul Finanțelor: Putem lua în calcul o creștere a inflației cauzată de războiul din Orientul Mijlociu

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că bugetul de stat pentru anul 2026 este construit astfel încât să contribuie la corectarea dezechilibrelor fiscale și la îmbunătățirea imaginii României în fața instituțiilor europene. Oficialul a avertizat însă că evoluțiile internaționale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, pot influența evoluția inflației în perioada următoare.

Alexandru Nazare a explicat că proiectul bugetului pentru anul viitor a fost gândit pe baze realiste, astfel încât să reflecte situația actuală a economiei și capacitatea financiară a statului.

„Cel mai important element al bugetului de stat pe anul 2026 se referă la faptul că ne-am dorit să fie un buget realist, corect, care să reflecte posibilitățile pe care România le are astăzi. Le mulțumesc colegilor implicați pentru munca intensă depusă pentru a se încadra în țintele și limitele primite. Ca element important al acestui acestui buget amintesc plafonul de investiții."

Ministrul a menționat că unul dintre capitolele importante îl reprezintă investițiile publice, care vor crește semnificativ față de anul precedent.

„164 de miliarde care este o creștere semnificativă de la 138 de miliarde investiții în 2025. E vorba de mare parte fonduri europene. PNRR și SAFE. Am adăgat o creștere de 10 milliarde de lei la dobânzi și am agreat un deficit de 6.2%”.

Oficialul a arătat că bugetul pentru 2026 marchează începutul procesului de reducere a deficitului bugetar, în conformitate cu angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană.

„Facem prin bugetul anului primul pas de ieșire din procedura de deficit excesiv. Am intrat cu 9,3 ieșim cu 6,2 așa cum am agreat cu Comisia Europeană. Scăpăm de ștampila de țară penalizată care a menținut niște deficite cronice”.

Potrivit ministrului, acest proces ar putea contribui și la îmbunătățirea percepției investitorilor și la stabilizarea costurilor de finanțare pentru România.

În același timp, Alexandru Nazare a atras atenția că evoluțiile geopolitice pot avea efecte asupra economiei.

„Sunt și riscuri pe care trebuie să le evaluăm în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu. Putem lua în calcul o creștere moderată a inflației în acest moment. Vor veni niște date de la BNR în cursul acestei luni”.

Ministrul Finanțelor a precizat că autoritățile urmăresc evoluțiile economice și așteaptă noi date din partea Băncii Naționale pentru a evalua impactul asupra inflației.