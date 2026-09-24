Președintele Nicușor Dan a declarat că nu și-a făcut analize medicale de la preluarea mandatului, în mai 2025, explicând că a amânat controalele pentru perioade mai liniștite. Șeful statului a spus că se simte foarte bine și a explicat că oboseala observată în unele apariții publice vine după zile de lucru care pot ajunge la 10-14 ore în cadrul reuniunilor internaționale.

Președintele a vorbit despre volumul de muncă din primul an și patru luni de mandat, despre evaluarea propriei activități, dar și despre dosarul lui Călin Georgescu și cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu.

Întrebat cum se simte, după ce jurnaliștii i-au spus că în aparițiile publice din ultimele luni a părut obosit sau stresat, Nicușor Dan a răspuns că se simte foarte bine.

Președintele a explicat că, în cazul reuniunilor internaționale, interacțiunea cu presa are loc de multe ori după o zi foarte lungă de lucru.

„Dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, în special Consilii Europene, de obicei, interacțiunea cu presa este cam după 10-12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete. Și evident că ești obosit la sfârșit”, a spus Nicușor Dan, într-un interviu pentru Hotnews.

Întrebat dacă există controale medicale periodice pentru președintele României și dacă el a făcut astfel de analize, șeful statului a declarat:

„Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcția. Am tot amânat pentru momente mai liniștite.”

Nicușor Dan a spus că unul dintre lucrurile care l-au surprins după preluarea mandatului a fost volumul de muncă legat de politica externă.

„Cantitatea foarte mare de muncă pe extern. Am socotit că, într-un an şi patru luni de mandat, am făcut vreo 35 de deplasări externe”, a declarat președintele.

El a precizat că deplasările presupun timp și pregătire, resurse care sunt astfel luate din activitatea de politică internă.

„Şi asta înseamnă pregătire, timp care evident că e luat din politica internă, unde sunt foarte multe lucruri de făcut”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă consideră că și-a îndeplinit promisiunea făcută în mai 2025, când le-a spus susținătorilor că va încerca să fie „la înălțimea așteptărilor”, Nicușor Dan a spus că fiecare persoană își face propria evaluare asupra activității sale.

Președintele a precizat că, în linii mari, consideră că și-a respectat mandatul primit de la alegători, chiar dacă unele lucruri ar fi putut fi făcute mai devreme sau mai târziu.

„Dar, pe punctele mari, consider că m-am ținut de mandat”, a afirmat el.

Președintele a fost întrebat și dacă ar mai primi astăzi voturile celor 829.000 de alegători cu care, pe 18 mai, și-a depășit contracandidatul.

Nicușor Dan a refuzat să facă o estimare, spunând că un asemenea exercițiu ar trebui să fie precedat de o campanie electorală în care să fie explicat tot ce s-a întâmplat: „Nu vreau să fac estimări de felul ăsta. Ce vreau să spun este că am luat foarte în serios mandatul pe care mi l-au dat oamenii. Foarte în serios”.

Întrebat dacă eliberarea lui Călin Georgescu după reținere poate fi considerată un eșec al justiției, Nicușor Dan a răspuns negativ.

„Controlul judiciar este tot o formă de restrângere a libertății”, a spus președintele, explicând că, din ceea ce înțelege el fără să cunoască dosarul, procurorul a apreciat că este necesară o formă mai severă de restrângere a libertății, în timp ce judecătorul Tribunalului a decis o măsură mai puțin restrictivă.

Nicușor Dan a afirmat că diferența dintre cele două decizii arată, în opinia sa, că magistrații nu sunt determinați să ia aceeași decizie.

Despre situația lui Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, Nicușor Dan a spus că este preocupat de funcționarea instituțiilor: „În opinia mea, SPP este o instituție care funcționează, în toată interacțiunea pe care am avut-o cu ei. Este o persoană în funcție. Este o persoană în funcție de conducere a unui serviciu care funcționează”.