Relațiile dintre Rusia și statele europene nu dau, în acest moment, semne că s-ar putea îmbunătăți, consideră Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat sâmbătă, citat de agenția de stat TASS, că actualii lideri europeni adoptă o atitudine pe care Moscova o consideră conflictuală, atât prin declarații, cât și prin acțiuni concrete.

Declarațiile au fost făcute în contextul evaluării situației actuale dintre Rusia și țările europene și au fost relatate de agențiile de presă ruse TASS și Interfax.

„Deocamdată nu văd niciun motiv să sperăm la o îmbunătățire a relațiilor noastre cu Europa. Politicienii actuali, generația actuală de politicieni aflați la putere, au o atitudine conflictuală, și nu doar în cuvinte, ci și în fapte. Ei mobilizează în totalitate potențialul militar al Europei și îl îndreaptă împotriva țării noastre, participând direct la acțiuni militare împotriva noastră”, a declarat Peskov.

Reprezentantul Kremlinului a susținut că Moscova trebuie să țină cont de această evoluție atunci când își stabilește politica față de statele europene. În opinia sa, Rusia nu ar trebui să renunțe la disponibilitatea de a dialoga, însă această deschidere trebuie însoțită de o evaluare realistă a pozițiilor adoptate de guvernele europene.

„Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Trebuie, fără îndoială, să rămânem deschiși pentru construirea relațiilor și ne păstrăm într-adevăr deschiderea, dar trebuie să înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face”, a adăugat el.

Declarațiile lui Peskov vin pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și majoritatea statelor europene, în special după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. Țările europene au sprijinit Ucraina prin ajutor financiar, militar și umanitar și au adoptat, împreună cu partenerii occidentali, numeroase sancțiuni împotriva Rusiei.

Moscova consideră însă că sprijinul militar acordat Kievului transformă statele europene în participanți indirecți la conflict și acuză în mod repetat Occidentul că urmărește slăbirea Rusiei.

Kremlinul transmite, în același timp, că nu exclude în principiu reluarea dialogului cu Europa, însă susține că o eventuală apropiere va depinde de schimbarea poziției actualelor guverne europene și de evoluția situației de securitate de pe continent.