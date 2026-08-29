Rușii fug în Georgia de frica mobilizării

Rușii fug în Georgia, în număr foarte mare - peste 113.000 - de frica unei noi mobilizări pe care ar putea s-o decidă Vladimir Putin, nemulțumit de mersul războiului din Ucraina, potrivit Politico.

O creștere recentă a traficului la granița de sud a Rusiei vine pe fondul unor măsuri de recrutare din ce în ce mai agresive și al îngrijorărilor legate de o nouă chemare militară.

Un exod familiar are loc la granița de sud a Rusiei cu Georgia.

Peste 113.000 de ruși și-au părăsit țara săptămâna trecută prin așa-numitul punct de control Upper Lars - o creștere a mișcării care reflectă temerile crescânde că Kremlinul este pe cale să anunțe un nou efort de mobilizare.

În ultimele luni, autoritățile ruse au adoptat măsuri de recrutare din ce în ce mai agresive, au intensificat colectarea de date despre rezerviști și au extins mandatul Gărzii Naționale, toate acestea alimentând discuțiile despre un alt apel.

Alexei Tabalov — fondatorul organizației pentru drepturile omului Școala Recruților, care activează pentru protejarea recruților și a personalului militar — a declarat că ONG-ul său a observat o creștere recentă a cererilor de asistență juridică din partea bărbaților de vârstă militară, „în principal din partea celor din rezerva militară”.

Iar la începutul lunii august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ale țării sale se așteaptă ca Rusia să lanseze o „mobilizare rapidă” a câtorva sute de mii de bărbați până la sfârșitul anului.

Mai mult, Georgia a mai văzut acest tip de trafic la frontieră. În septembrie 2022, când președintele Vladimir Putin a lansat o mobilizare militară parțială care a chemat aproximativ 300.000 de bărbați în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, Georgia a fost una dintre principalele destinații pentru cei care doreau să fugă.

Fiind una dintre puținele țări de frontieră din Europa de Est care permit intrarea fără vize cetățenilor ruși, a primit peste 100.000 de ruși în decurs de o săptămână. Autoritățile georgiene nu au răspuns la o solicitare de comentarii până la momentul publicării.

Dar Kremlinul a negat zvonul mobilizării timp de luni de zile.

Într-o declarație adresată reporterilor săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat: „Nu avem nevoie de o mobilizare în masă în acest moment; nu este nici planificată, nici așteptată, din câte știu eu.”

Între timp, purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că orice discuție despre o mobilizare este „planificată de autoritățile ucrainene”.