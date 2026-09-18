România își propune să consolideze cooperarea internațională în domeniul energiei nucleare și să obțină un sprijin european mai consistent pentru proiectele strategice din acest sector. Energia nucleară este considerată de autoritățile române un element important pentru securitatea energetică și pentru reducerea emisiilor, spun reprezentanții Ministerului Energiei.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat, la Paris, la conferința ministerială anuală OECD „Roadmaps to New Nuclear”, co-prezidată de Statele Unite, precum și la reuniunile dedicate cooperării internaționale în domeniul energiei.

În timpul sesiunii plenare, oficialul român a vorbit despre rolul energiei nucleare în asigurarea securității energetice a României. Potrivit acestuia, energia nucleară asigură în prezent aproximativ 18-20% din producția de energie electrică a țării.

Printre proiectele avute în vedere pentru dezvoltarea sectorului nuclear se numără retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, construcția Unităților 3 și 4 și dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR).

Cristian Bușoi a participat și la panelul „Financing Nuclear New Build”, unde tema principală a fost finanțarea noilor capacități nucleare.

Oficialul a susținut că proiectele de acest tip necesită investiții mari, derulate pe perioade lungi, ceea ce presupune mecanisme de finanțare predictibile, sprijin guvernamental, capital privat și politici stabile.

România susține, în acest context, dezvoltarea unor instrumente europene de finanțare mai concrete și simplificarea procedurilor pentru aprobarea ajutorului de stat.

Cristian Bușoi a avut la Paris și o întâlnire bilaterală la sediul EDF cu Erkki Maillard, vicepreședinte executiv pentru afaceri guvernamentale și relații internaționale al companiei.

Discuțiile au vizat proiectele comune și cooperarea dintre România și EDF, inclusiv proiectul Tarnița-Lăpuștești. Cei doi au abordat și evoluțiile de pe piața națională și regională de energie, cu accent pe sectorul nuclear și pe cel al gazelor naturale.

„Astăzi, la Paris, am avut o întâlnire bilaterală la sediul EDF cu Erkki Maillard, vicepreședinte executiv pentru afaceri guvernamentale și relații internaționale al EDF, unul dintre principalii actori europeni din sectorul energetic, cu prezență relevantă în Europa.

Am discutat despre proiectele comune și despre cooperarea dintre România și EDF, inclusiv despre proiectul Tarnița-Lăpuștești. Am avut, de asemenea, un schimb de opinii privind evoluțiile de pe piața națională și regională de energie, cu accent pe sectorul nuclear și cel al gazelor naturale, precum și despre activitatea EDF și rolul său în regiune și în Europa.

Pentru România, dezvoltarea unor parteneriate solide cu companii și investitori de anvergură este esențială pentru realizarea proiectelor strategice de care avem nevoie. Cooperarea cu EDF reprezintă o oportunitate de a valorifica expertiza și capacitatea tehnologică franceză, în beneficiul dezvoltării sectorului energetic românesc și al consolidării rolului României în piața energetică europeană”, arată Cristian Bușoi.

La reuniunea ministerială a Grupului G7+ pentru Sprijinul Energetic acordat Ucrainei, Cristian Bușoi a reafirmat sprijinul României pentru consolidarea securității energetice regionale.

România dezvoltă infrastructura regională de gaze și își extinde capacitatea de interconectare cu Ucraina. Măsurile urmăresc diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, precum și facilitarea accesului Ucrainei la piața europeană de energie electrică.

Delegația română, condusă de Cristian Bușoi, a avut și o întrevedere bilaterală cu delegația americană condusă de James Danly, Secretarul adjunct pentru Energie al Statelor Unite.

Cele două părți au discutat despre componenta energetică a Parteneriatului Strategic România-SUA, cu accent pe energia nucleară. Pe agenda întâlnirii s-au aflat proiectele Unităților 3 și 4 de la Cernavodă și cooperarea în domeniul reactoarelor modulare mici.

România intenționează să continue cooperarea cu partenerii europeni și transatlantici pentru dezvoltarea sectorului nuclear, considerat de autorități important pentru securitatea energetică, competitivitatea economică și procesul de decarbonizare.