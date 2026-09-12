Celine Dion își reia concertele după o pauză îndelungată

Celine Dion revine pe scenă, sâmbătă, pentru primul său spectacol complet din ultimii șase ani. Cântăreața canadiană va susține o serie de concerte cu biletele epuizate la Paris, după ce o afecțiune neurologică rară a obligat-o să își întrerupă cariera. Artista, una dintre cele mai bine vândute cântărețe din toate timpurile, are programate 26 de concerte în următoarele opt luni, relatează Reuters.

Revenirea pe scenă vine după o perioadă dificilă pentru artista canadiană, care a anunțat în 2022 că suferă de sindromul persoanei rigide. Această boală autoimună rară provoacă rigiditate musculară și spasme, afectându-i capacitatea de a cânta și de a susține spectacole.

Celine Dion s-a retras treptat din viața publică, iar aparițiile sale au devenit tot mai rare. Unul dintre cele mai importante momente recente a avut loc în 2024, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde artista a interpretat o piesă a lui Edith Piaf de pe Turnul Eiffel. Pentru acel moment, Dion a purtat o rochie strălucitoare semnată Dior.

Celine Dion ar fi trebuit să ajungă în România în iulie 2020, cu un concert programat la București, parte a turneului „Courage World Tour”.

Spectacolul a fost amânat în repetate rânduri din cauza pandemiei, iar ulterior a fost anulat definitiv pe fondul problemelor de sănătate ale artistei.

Fanii din întreaga lume au venit la Paris

Concertele programate la o arenă din Nanterre, suburbie a Parisului, au fost anunțate în luna martie, cu ocazia împlinirii vârstei de 58 de ani de către artistă. Evenimentele au atras atenția fanilor din mai multe țări, care au venit în capitala Franței pentru a o vedea revenind pe scenă.

După sosirea sa la Paris, unde a petrecut două săptămâni pentru pregătiri, admiratorii au așteptat ore întregi în fața hotelului de lux la care era cazată. Unii dintre ei au cântat melodii cunoscute ale artistei, iar în anumite momente li s-a alăturat chiar Celine Dion.

Cristina Piergentili, o admiratoare în vârstă de 38 de ani, venită din Italia, a sperat să o întâlnească pe artistă în fața hotelului Royal Monceau.

„M-a făcut să visez toată viaţa şi vreau să-i mulţumesc”, a spus aceasta.

Capitala Franței a intrat în atmosfera concertelor Celine Dion. Stația de metrou din apropierea arenei a fost decorată cu versuri din unele dintre cele mai cunoscute melodii ale cântăreței.

La magazinul Galeries Lafayette a fost amenajat un stand temporar cu produse promoționale dedicate artistei. De asemenea, Primăria Parisului s-a pregătit pentru un eveniment de karaoke de amploare, programat vineri seara, la care erau așteptați mii de participanți.

Celine Dion a vorbit despre legătura sa cu Franța la sosirea în țară, pe 28 august.

„Este a doua mea casă”, le-a spus artista reporterilor.

Fanii care au așteptat-o în fața hotelului au vorbit despre admirația pe care i-o poartă și despre emoția revenirii sale pe scenă.

Aurelie Chabroll, în vârstă de 42 de ani, a venit să o întâlnească pe cântăreața cunoscută pentru hituri precum „It’s all coming back to me now” și „Because you loved me”.

„E cea mai grozavă, idolul meu”, a spus fana.

O altă admiratoare a descris revenirea artistei drept un moment deosebit.

„E o luptătoare. Ne-a dovedit cu adevărat asta, iar revenirea ei este pur şi simplu magică”, a declarat aceasta.

În ultimul deceniu, artista canadiană s-a confruntat cu mai multe tragedii familiale și probleme de sănătate.

În 2016, soțul și managerul său de-o viață, René Angélil, a murit de cancer. Două zile mai târziu, Celine Dion și-a pierdut unul dintre frați, tot din cauza cancerului.

Mama artistei a murit în 2020. În aceeași perioadă, Dion se confrunta deja de mai mulți ani cu probleme de sănătate care nu aveau un diagnostic clar.

În 2022, medicii au stabilit că artista suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică autoimună rară care a obligat-o să își întrerupă cariera. Celine Dion este mama a trei băieți.