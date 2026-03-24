După lupta cu boala, Celine Dion se întoarce pe scenă. Unde își începe șirul de spectacole în 2026

Celine Dion se pregătește pentru o revenire spectaculoasă pe scenă la Paris, după ce și-a făcut apariția recent lângă Turnul Eiffel, interpretând „Hymne À L’Amour” a lui Édith Piaf, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, potrivit Variety.

Anunțul a fost făcut prin afișe distribuite pe străzile Parisului, care promovează melodii emblematice ale artistei, precum „Pour que tu m’aimes encore” și „Power of Love”.

Concertele vor avea loc la Paris La Défense Arena, sală cu o capacitate de 40.000 de locuri, recent achiziționată de Live Nation, unde au cântat anterior artiști precum Taylor Swift, The Rolling Stones și Kendrick Lamar.

Se estimează că artista va susține două spectacole pe săptămână în lunile septembrie și octombrie.

Concertele din Paris făceau parte inițial din turneul mondial „Courage”, programat pentru 2020, dar au fost amânate mai întâi din cauza pandemiei și apoi din motive legate de sănătatea artistei.

În 2022, Celine Dion a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o boală neurologică rară care provoacă rigiditate musculară. Aceasta îi afectează atât mersul, cât și capacitatea de a cânta.

Povestea luptei sale cu boala a fost prezentată în documentarul „I Am: Celine Dion” din 2024, regizat de Irene Taylor. Recent, artista a fost intervievată și pentru un documentar difuzat pe canalul francez M6, dedicat colaborării sale cu cantautorul și producătorul Jean-Jacques Goldman. Celine Dion a avut o relație aparte cu soțul ei, René Angélil, care i-a fost manager, sprijin constant și partener de viață timp de peste trei decenii.

Moartea lui René Angélil, în 2016, a reprezentat un moment de cotitură pentru Celine Dion, atât pe plan personal, cât și profesional. Artista nu doar că și-a pierdut partenerul de viață, dar a intrat și într-o perioadă dificilă, marcată de suferință emoțională, probleme de sănătate și o retragere treptată din prim-planul scenei muzicale.